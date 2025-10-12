Las polémicas de Facundo Tello en Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

El juez del partido no cobró lo que podría haber sido un penal para Godoy Cruz, y expulsó a Bottari y Villa en Independiente Rivadavia.

La primera de ellas sucedió al minuto del segundo tiempo, con el Tomba atacando en búsqueda del primero de la tarde. Allí, Facundo Altamira llegó hasta el fondo y tiró un centro pasado al segundo palo para Pol Fernández. El volante cabeceó de frente al arco, y Sheyko Studer se interpuso en el camino para evitar la caída de su valla.

¿Fue penal por mano de Studer? Embed Todo Godoy Cruz pidió penal por mano de Studer. ¿Qué te pareció?



Si bien la acción fue muy rápida, todo el banco del Expreso salió disparado a reclamar penal por una supuesta mano del defensor local. Sin embargo, Facundo Tello hizo caso omiso al pedido y mandó a continuar las acciones en el Bautista Gargantini.

Dos minutos más tarde se dio la segunda acción discutida de la cálida tarde mendocina. En este caso, el que lo sufrió fue el elenco Azul. Tomás Bottari intentó ir a presionar a Maximiliano González, y lo derribó producto de una infracción. En una primera instancia, el juez sólo marcó falta, pero luego fue llamado por Lucas Novelli, asistente del VAR.

La expulsión de Bottari en Independiente Rivadavia: Embed ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDA CON 10 EN EL CLÁSICO! Expulsado Tomás Bottari por esta acción ante Godoy Cruz.



Expulsión de Sebastián Villa: Embed ¡¡INCREÍBLE LO DE VILLA!! El colombiano se ganó la primera amarilla por un fuerte cara a cara con Tello y segundos más tarde vio la roja por una fuerte reacción. La Lepra termina con 9 el clásico.



Tras la revisión, el árbitro comunicó a todo el estadio la decisión de expulsar al mediocampista Azul por uso excesivo de la fuerza. Así, Independiente Rivadavia se quedó con un hombre menos con todo el complemento por delante.