12 de octubre de 2025 - 18:13

Las polémicas de Facundo Tello en Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

El juez del partido no cobró lo que podría haber sido un penal para Godoy Cruz, y expulsó a Bottari y Villa en Independiente Rivadavia.

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
La primera de ellas sucedió al minuto del segundo tiempo, con el Tomba atacando en búsqueda del primero de la tarde. Allí, Facundo Altamira llegó hasta el fondo y tiró un centro pasado al segundo palo para Pol Fernández. El volante cabeceó de frente al arco, y Sheyko Studer se interpuso en el camino para evitar la caída de su valla.

¿Fue penal por mano de Studer?

Si bien la acción fue muy rápida, todo el banco del Expreso salió disparado a reclamar penal por una supuesta mano del defensor local. Sin embargo, Facundo Tello hizo caso omiso al pedido y mandó a continuar las acciones en el Bautista Gargantini.

Dos minutos más tarde se dio la segunda acción discutida de la cálida tarde mendocina. En este caso, el que lo sufrió fue el elenco Azul. Tomás Bottari intentó ir a presionar a Maximiliano González, y lo derribó producto de una infracción. En una primera instancia, el juez sólo marcó falta, pero luego fue llamado por Lucas Novelli, asistente del VAR.

La expulsión de Bottari en Independiente Rivadavia:

Expulsión de Sebastián Villa:

Tras la revisión, el árbitro comunicó a todo el estadio la decisión de expulsar al mediocampista Azul por uso excesivo de la fuerza. Así, Independiente Rivadavia se quedó con un hombre menos con todo el complemento por delante.

Sobre el cierre, se dio la segunda expulsión de la tarde. En el lapso de unos pocos instantes, Sebastián Villa recibió dos amarillas. Primero por ponerse cara a cara con el árbitro Tello y excederse en la protesta. Luego, el veloz futbolista intentó escaparse de Arce, que lo tomó de la camiseta, y se lo sacó de encima con un empujón. Esto le valió la segunda tarjeta, y la posterior roja.

