12 de octubre de 2025 - 10:05

Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz: ¿Quién ganará el clásico mendocino según la inteligencia artificial?

La Lepra recibe al Tomba en el Gargantini por un duelo cargado de tensión. Con Godoy Cruz comprometido en el descenso y un Independiente Rivadavia que busca reencontrarse con la victoria.

El ganador del clásico entre Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz, según la IA.

El ganador del clásico entre Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz, según la IA.

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

El travesaño acaba de confirmar que el Lobo llega a Primera y Rigamonti empieza a ser abrazado por sus compañeros.

¡ASCENDIÓ GIMNASIA Y ESGRIMA! El Lobo es de la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci
Gimnasia y Esgrima venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

¡Vicente López fue una fiesta! Galería de fotos del ascenso de Gimnasia y Esgrima

Por Nicolás Salas

La Lepra acumula cuatro partidos sin ganar por el campeonato y marcha 13° con apenas 11 puntos, lo que lo posiciona a cuatro unidades de los puestos de clasificación a playoffs y debe ganar si o si, para acercarse a ese lote. Por otra parte, el gran objetivo del club en este final de temporada es la Copa Argentina, donde se medirá con River por un lugar en la gran final.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. GODOY CRUZ
Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Fiesta del fútbol de Mendoza.

Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Fiesta del fútbol de Mendoza.

Por su parte, Godoy Cruz llega al clásico muy comprometido con el descenso por la tabla general: el Tomba se encuentra 27° con 26 puntos, a cinco unidades de Aldosivi, que hoy estaría perdiendo la categoría. No conforme con esto, se encuentra anteúltimo en la Zona B con 9 puntos a cuatro de la clasificación, pero esa lucha no es la del equipo en este momento.

¿Independiente Rivadavia o Godoy Cruz? Este equipo se quedará con el clásico, según la IA

En consulta con ChatGPT, la inteligencia artificial nos proporcionó el nombre de un ganador para este duelo que para a la provincia entera: "En la previa, el favoritismo parece inclinarse levemente hacia el local. Independiente Rivadavia, más ordenado en su estructura y con un proyecto que aún conserva solidez, llega con mayor convicción y el respaldo de su gente en el Gargantini. Godoy Cruz, en cambio, carga con la ansiedad de un presente tenso, sin margen para el error", comienza el chatbot.

"Pronóstico: en un clásico con historia reciente y emociones a flor de piel, se espera un partido cerrado, de pocos espacios y mucha fricción. Por contexto y localía, la Lepra parte con ventaja mínima. Un 1-0 ajustado o un empate con sabor a poco para ambos asoman como los desenlaces más probables. En sintesis, me inclino por este resultado: Independiente Rivadavia 1 – Godoy Cruz 0", sentencia.

Copa Argentina: Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia se quedar&iacute;a con el cl&aacute;sico, seg&uacute;n la IA

Independiente Rivadavia se quedaría con el clásico, según la IA

"Un clásico trabado, con más nervio que juego, y resuelto por un detalle, quizá una pelota parada o un error defensivo del Tomba. La localía, el envión de la Copa Argentina y la presión que arrastra Godoy Cruz inclinan la balanza del lado azul", cierra la IA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Matteo Salvetti, figura de la Sub 20

"Sin querer queriendo": la cargada de la Selección argentina Sub 20 que sorprendió a México

Por Cristian Reta
Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Fiesta del fútbol de Mendoza. 

Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
vota en nuestra encuesta: ¿quien ganara el clasico mendocino entre la lepra y el tomba?

Votá en nuestra encuesta: ¿Quién Ganará el "clásico" mendocino entre La Lepra y El Tomba?

Por Redacción Deportes
River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

River vs Independiente Rivadavia: se confirmó día, horario y sede del duelo de semifinales por Copa Argentina

Por Cristian Reta