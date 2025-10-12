¡Vicente López fue una fiesta! Galería de fotos del ascenso de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima de Mendoza escribió la página más importante de su historia al ascender a la Primera División del fútbol argentino. El elenco del Parque General San Martín venció 3-0 por penales a Deportivo Madryn luego de un férreo 1-1 en los 90' y en el alargue.
Con este resultado, los dirigidos por Ariel Broggi tendrán un merecido descanso para prepararse de cara a lo que significará la próxima temporada de la Liga Profesional.
La galería de Imágenes del ascenso del Gimnasia y Esgrima
WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.26 (1)
WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.26
P1070434
P1070451
Victor Legrotaglie siempre presente
Victor Legrotaglie siempre presente
Nicolás Salas
El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires
El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires
Nicolás Salas
Victor Legrotaglie siempre presente
Victor Legrotaglie siempre presente
Nicolás Salas
Deportivo Madryn también le puso color a la jornada
Nicolás Salas
El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional
El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional
Nicolás Salas
P1070489
El balón de la final de la Primera Nacional
Nicolás Salas
P1070510
Leandro Gracian, DT de Deportivo Madryn
P1070529
WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.25
WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.19
Gimnasia campeón de la Primera Nacional
