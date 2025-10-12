12 de octubre de 2025 - 00:26

¡Vicente López fue una fiesta! Galería de fotos del ascenso de Gimnasia y Esgrima

Diario Los Andes presenció un partido histórico que devuelve al Lobo a la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolas Salas
Victor Legrotaglie siempre presente

Foto:

Nicolás Salas
El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires

Foto:

Nicolás Salas
Victor Legrotaglie siempre presente

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Deportivo Madryn también le puso color a la jornada

Foto:

Nicolás Salas
El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional

Foto:

Nicolás Salas
El balón de la final de la Primera Nacional

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Nicolás Salas

Foto:

Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Leandro Gracian, DT de Deportivo Madryn

Foto:

Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Foto:

Nicolás Salas
La unión del plantel en la previa de los penales

Foto:

Nicolás Salas
El momento previo al penal decisivo

Foto:

Gimnasia campeón de la Primera Nacional

Foto:

Nicolás Salas
Gimnasia y Esgrima es de Primera División. Histórico. Penales, lluvia, agonía, desahogo y felicidad total. Lobo de Primera. 

Con este resultado, los dirigidos por Ariel Broggi tendrán un merecido descanso para prepararse de cara a lo que significará la próxima temporada de la Liga Profesional.

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.26 (1)
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.26
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

P1070434
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

P1070451
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Victor Legrotaglie siempre presente
Victor Legrotaglie siempre presente

El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires
El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires

Victor Legrotaglie siempre presente
Victor Legrotaglie siempre presente

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

P1070473
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

P1070474
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso
Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso

P1070485
Deportivo Madryn también le puso color a la jornada

El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional
El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional

P1070489
El balón de la final de la Primera Nacional

P1070510
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070511
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070512
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070513
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070514
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070515
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070516
Nicolás Salas

P1070518
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070519
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070520
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070521
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070522
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070524
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070527
Leandro Gracian, DT de Deportivo Madryn

P1070529
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070530
El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional

P1070531
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070532
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070533
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070534
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070535
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070536
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070539
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070540
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070562
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070564
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

P1070565
P1070566
Nicolás Salas

P1070567
Gimnasia venció por penales a Madryn y ASCENDIÓ A PRIMERA DIVISIÓN

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.25 (1)
La unión del plantel en la previa de los penales

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.25
El momento previo al penal decisivo

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.19
Gimnasia campeón de la Primera Nacional

