¡Vicente López fue una fiesta! Galería de fotos del ascenso de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima de Mendoza escribió la página más importante de su historia al ascender a la Primera División del fútbol argentino. El elenco del Parque General San Martín venció 3-0 por penales a Deportivo Madryn luego de un férreo 1-1 en los 90' y en el alargue.

Gimnasia y Esgrima es de Primera: bajo la lluvia, el Lobo volvió a nacer

Así fue el penal decisivo que permitió el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División

Con este resultado, los dirigidos por Ariel Broggi tendrán un merecido descanso para prepararse de cara a lo que significará la próxima temporada de la Liga Profesional.

La galería de Imágenes del ascenso del Gimnasia y Esgrima

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.26 (1) Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso Nicolás Salas

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.26 Todo el color de los hinchas del Lobo en este esperado ascenso Nicolás Salas

Victor Legrotaglie siempre presente Victor Legrotaglie siempre presente Nicolás Salas

El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires Nicolás Salas

Victor Legrotaglie siempre presente Victor Legrotaglie siempre presente Nicolás Salas

P1070485 Deportivo Madryn también le puso color a la jornada Nicolás Salas

El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional Nicolás Salas

P1070489 El balón de la final de la Primera Nacional Nicolás Salas

P1070527 Leandro Gracian, DT de Deportivo Madryn

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.25 (1) La unión del plantel en la previa de los penales Nicolás Salas

WhatsApp Image 2025-10-11 at 23.39.25 El momento previo al penal decisivo