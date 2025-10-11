Deportivo Madryn vs Gimnasia y Esgrima: ¿Quién ascenderá a Primera División según la Inteligencia Artificial?

Este sábado se definirá el primer ascenso del año a la Liga Profesional del Fútbol Argentino y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrenta a la gran posibilidad de que nuestra provincia tenga tres equipos en Primera División, junto a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, algo inédito.
Lo cierto es que para lograr este hito en la historia de la institución y del fútbol mendocino, deberá derrotar a Deportivo Madryn en duelo que se llevará a cabo desde las 17:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires, la casa de Platense.
Estadio de Platense
Platense aguarda por Gimnasia y Madryn
Quién ascenderá la Primera División, según la Inteligencia Artificial
Las expectativas en el fútbol argentino son muchísimas y es por eso que Los Andes le consultó a ChatGPT para ver quién tiene más posibilidades de obtener el primer ascenso de este 2025 y así lograr ser de la máxima categoría por primera vez en su historia.
“Todo apunta a un duelo cerrado, de pocas llegadas claras y con la tensión propia de una final única. La diferencia podría marcarla una pelota parada o un error defensivo. En ese contexto, Deportivo Madryn aparece con una leve ventaja, tanto por su regularidad como por su impulso emocional", comienza en su descripción la plataforma.
Gimnasia de Mendoza - Deportivo Madryn
Gimnasia y Esgrima lidera el historial ante Deportivo Madryn
Los Andes
Luego, continúa argumentado su pronóstico, que no es para nada favorable al Lobo del Parque: "El pronóstico más probable, según la lectura de rendimiento y antecedentes, es una victoria ajustada de Madryn por 1 a 0. En caso de empate, los penales asoman como desenlace posible, donde el conjunto patagónico podría imponer su templanza", se explayó a IA.
Además, el chatbot sostuvo que "Madryn encontró regularidad en los momentos clave y mostró una madurez colectiva que suele pesar en las finales. Además, el factor emocional juega su papel: Deportivo Madryn nunca jugó en la máxima categoría, y la posibilidad de hacerlo por primera vez se ha transformado en un motor interno difícil de igualar", cerró.
Cómo llegan Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima a la gran final por el ascenso
Ambos equipos terminaron líderes en sus zonas en la Primera Nacional, donde Deportivo Madryn obtuvo 60 puntos, cinco más que su escolta, que fue Atlanta y se aseguró el pase a la final una fecha antes. Por su parte, Gimnasia de Mendoza sumó 63 puntos y logró el boleto en la última jornada al quedar por encima de Estudiantes de Río Cuarto.
Recordemos que el Mensana jugó 9 temporadas en los viejos torneos nacionales pero nunca llegó a primera en la configuración actual. Si asciende, será el tercer club mendocino en la elite junto a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.
Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano
GyE
Para los del sur del país sería algo inédito ya que siempre jugó en las categorías de ascenso y tuvo menos temporadas en la B en comparación a su archirrival, Guillermo Brown.