10 de octubre de 2025 - 13:20

Dos cambios que marcarán la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

La definición de la Primera Nacional contará con modificaciones en dos aspectos claves para el desarrollo del encuentro, según informó la AFA.

Diario LA (16)
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Este sábado se disputa el gran partido que todos esperan desde la primera jornada de pretemporada. La gran final de la Primera Nacional se presenta como la chance de oro para Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn, que quieren jugar en la máxima divisional en 2026.

Leé además

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, prepara la final ante Madryn

Gimnasia y Esgrima prepara las valijas y organiza un banderazo

Por Emanuel Cenci
Leandro Gracián, DT de Madryn, el rival de Gimnasia y Esgrima

Gracián, el DT rival de Gimnasia y Esgrima advierte: "Sé lo que piensa Ariel Broggi"

Por Redacción Deportes

Al tratarse de un encuentro de alta magnitud, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) implementó dos medidas tendientes a evitar suspicacias y polémicas. En ese sentido, el arbitraje sufrirá modificaciones a lo que puede verse habitualmente durante el año en la categoría.

Árbitro de experiencia para la final de Gimnasia y Esgrima:

Nicolás Ramírez.jfif
La AFA le puso fin al misterio y designó a Ramírez, quien estará acompañado por Lucas Novelli, en el VAR.

La AFA le puso fin al misterio y designó a Ramírez, quien estará acompañado por Lucas Novelli, en el VAR.

La primera medida dispuesta para este choque trascendental fue la de colocar a un árbitro que se encuentra en la plantilla fija de la Liga Profesional. Se trata de Nicolás Ramírez, apuntado por estos meses para ser el representante argentino en el Mundial de 2026. El juez viene de dirigir los últimos dos superclásicos, además de San Lorenzo - Huracán, Newell's - Rosario Central, y Racing - Independiente.

No será la primera vez que se haga cargo del impartir justicia en una final de la Primera Nacional. Al contrario, será la tercera ocasión consecutiva. En 2023 estuvo en el Mario Alberto Kempes donde Independiente Rivadavia superó 2 a 0 a Almirante Brown. En 2024, también fue el juez de la definición entre Gimnasia y Esgrima y San Martín de San Juan.

Habrá VAR en la definición de la Primera Nacional:

image

Pero no será la única novedad, ya que, al igual que en la temporada pasada, para este encuentro se implementará el VAR. El objetivo de la AFA es reducir al mínimo las polémicas, y brindarle asistencia a Ramírez tal cual sucede en Primera División. Allí estará otro experimentado de la máxima divisional: Héctor Paletta. Mientras tanto, Gastón Suárez será el AVAR.

En el recordado partido entre el Lobo y el Verdinegro, el árbitro Nicolás Ramírez utilizó el VAR para anularle un gol al elenco de San Juan, debido a que en la acción previa al remate de Ezequiel Montagna la pelota se había ido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima ya conoce día y fecha para la gran final por el ascenso

Por Redacción Deportes
El entrenador de Gimnasia y Esgrima apuesta por todo a su equipo

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima: "Ahora vamos por el ascenso"

Por Emanuel Cenci
El Lobo está de fiesta y buscará el primer ascenso a la Liga Profesional.

Atento Gimnasia y Esgrima: ¿Dónde se jugará la final de la Primera Nacional?

Por Emanuel Cenci
Fermín Antonini convirtió el gol que le dio el pase a la final a Gimnasia y Esgrima

Fermín Antonini se vistió de héroe para llevar a Gimnasia y Esgrima a la final

Por Emanuel Cenci