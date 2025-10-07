Gracián, el DT rival de Gimnasia y Esgrima advierte: "Sé lo que piensa Ariel Broggi"

Tan sólo dentro de unos días, Gimnasia y Esgrima saldrá al campo de juego de Platense con el objetivo de abrochar el ansiado ascenso, que se le negó en 2024 y que con justicia tiene delante de sus narices en la presente temporada de la Primera Nacional . Su rival, Deportivo Madryn, quiere arruinar la fiesta.

En diálogo con el sitio Pasta de Campeón, el entrenador del conjunto sureño contó como atraviesa las horas previas y lanzó una advertencia al Lobo . "Tenemos al rival analizado", largó. Luego, profundizó: "Yo lo primero lo hago desde el perfil del entrenador. Ariel fue mi compañero en Vélez, lo vi en Banfield, que es su primera experiencia y desde donde fue asistente de Coudet. Más o menos sé lo que piensa, y de ahí entramos a ver qué hace” .

El Tano confesó que espera que Gimnasia haga modificaciones para la final, pero prefiere enfocarse en sus dirigidos. “El rival hará algunos ajustes, pero lo importante es qué hace Deportivo Madryn dentro del campo y que el rival se adapte a eso”, pensó.

Para el exenganche, no hubo tanta distancia entre lo que sucedió en cada zona de la Primera Nacional . “Se definió antes, pero fue mucho más parejo. En nuestra zona hubo pelea hasta la zona de abajo y eso te muestra que fue más competitiva. No creo que haya tanta diferencia” , analizó.

Sin embargo, si reconoció diferencias entre Puerto Madryn y Mendoza, y su cultura futbolística. “M endoza ya viene con Independiente Rivadavia, más en el tiempo Godoy Cruz y Gimnasia. Ya es una plaza instalada . En cambio, Madryn es una ciudad chica, de 150 mil habitantes. No hay comparación. Pero con trabajo hemos hecho y colocado un punto neurálgico en el mapa”, lanzó el DT.

El secreto del rival de Gimnasia y Esgrima, lo físico:

image

Leandro Gracián llegó a Madryn a revolucionar al Aurinegro, con un trabajo que se extiende desde la temporada anterior, y que está dando sus frutos con la pelea hasta el final por el ascenso. En ese aspecto, el DT contó sus secretos: “Arrancamos de una manera y cambiamos el modelo en el proceso, adaptándonos a los jugadores. Ellos lo asimilaron y se potenciaron todos. En el fútbol no hay fórmulas mágicas: hay trabajo y lectura del contexto”.

Gracián implementó un trabajo mancomunado con el cuerpo técnico para lograr un buen estado físico y así equiparar las diferencias. “Hay un método de trabajo integral. Yo inspiro a todos mis asistentes, incluido el profe, a que crezcan y sean parte. Diagnostiqué algo: si Madryn no tenía una capacidad física alta, por encima de los demás, no íbamos a tener chances. Entonces decidimos imponer una metodología progresiva, entrelazando lo físico con la idea de juego”, contó.

Para lograrlo, Madryn practica más de lo normal, manteniendo una alta carga de entrenamientos."Entrenamos muchas horas, estamos por encima de la media. Es una carga alta entre video, gimnasio y cancha, pero los jugadores entendieron que es la única manera”, aseguró.

Finalmente, el entrenador evitó hablar de ascenso, y se mostró conforme con lo realizado hasta el momento. “Sueño con dejar huella en cada lugar donde esté. Que mis equipos sean reconocidos por su trabajo, su humildad y su crecimiento. Que el jugador que pase por nosotros se lleve herramientas para toda su carrera. Eso, más que un título, es lo que me motiva cada día”.