Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima: "Ahora vamos por el ascenso"

El entrenador de Gimnasia y Esgrima se animó a asegurar que irán en busca del premio mayor en la final de la Primera Nacional.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima apuesta por todo a su equipo

Con la emoción todavía a flor de piel, el director técnico dialogó con TyCSports a pie de campo, y aseguró que atravesó la tarde a puro nerviosismo. "Uno lo vive con intensidad", confesó. Luego, aseguró que intenta imprimir lo mismo a su equipo: "Uno espera que el equipo transmita lo que uno transmite desde afuera. Lo vivo así, no concibo vivirlo de otra forma".

Además, el DT reconoció que el trámite costó más de la cuenta, aunque lo atribuyó al buen nivel del rival. "Por momentos cuesta porque el rival juega bien. Por suerte, siempre dependió de nosotros", marcó.

Broggi reconoció el trabajo de Medrán en Gimnasia y Esgrima: "Me tocó un equipo armado" Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano GyE Broggi no esquivó la pregunta sobre el momento en el que le tocó tomar las riendas del Blanquinegro, y llenó de elogios a Ezequiel Medrán, anterior DT: "Es depende de la mirada, siempre nosotros los entrenadores caemos en lugares donde el equipo anda mal. Por suerte a mí me tocó un equipo que está bien, que está armado", aseguró.

Sin embargo, el adiestrador destacó el sello propio que logró darle al plantel. "Vinimos a darle una impronta al equipo. Hay que sacarse el sombrero con ellos", expresó.