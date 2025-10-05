5 de octubre de 2025 - 18:03

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima: "Ahora vamos por el ascenso"

El entrenador de Gimnasia y Esgrima se animó a asegurar que irán en busca del premio mayor en la final de la Primera Nacional.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima apuesta por todo a su equipo

El entrenador de Gimnasia y Esgrima apuesta por todo a su equipo

Foto:

PrensaGyE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

El Lobo está de fiesta y buscará el primer ascenso a la Liga Profesional.

Atento Gimnasia y Esgrima: ¿Dónde se jugará la final de la Primera Nacional?

Por Emanuel Cenci
Fermín Antonini convirtió el gol que le dio el pase a la final a Gimnasia y Esgrima

Fermín Antonini se vistió de héroe para llevar a Gimnasia y Esgrima a la final

Por Emanuel Cenci

Con la emoción todavía a flor de piel, el director técnico dialogó con TyCSports a pie de campo, y aseguró que atravesó la tarde a puro nerviosismo. "Uno lo vive con intensidad", confesó. Luego, aseguró que intenta imprimir lo mismo a su equipo: "Uno espera que el equipo transmita lo que uno transmite desde afuera. Lo vivo así, no concibo vivirlo de otra forma".

Además, el DT reconoció que el trámite costó más de la cuenta, aunque lo atribuyó al buen nivel del rival. "Por momentos cuesta porque el rival juega bien. Por suerte, siempre dependió de nosotros", marcó.

Broggi reconoció el trabajo de Medrán en Gimnasia y Esgrima: "Me tocó un equipo armado"

Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano

Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano

Broggi no esquivó la pregunta sobre el momento en el que le tocó tomar las riendas del Blanquinegro, y llenó de elogios a Ezequiel Medrán, anterior DT: "Es depende de la mirada, siempre nosotros los entrenadores caemos en lugares donde el equipo anda mal. Por suerte a mí me tocó un equipo que está bien, que está armado", aseguró.

Finalmente, Ariel Broggi le dedicó un párrafo aparte a la gran definición ante Deportivo Madryn del fin de semana entrante. "No es casualidad este plantel, es la segunda final consecutiva. Ellos hicieron un esfuerzo enorme y siempre estaré para defenderlos. Voy a vivir la final con mucha intensidad. Por suerte estamos ahí e iremos con nuestras armas para intentar ganarla. Conseguimos el primer objetivo y ahora vamos por el ascenso", esbozó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano

Pura ilusión: Gimnasia y Esgrima superó a Defensores de Belgrano y está en la gran final

Por Emanuel Cenci
con la historia como estampita, gimnasia y esgrima se prepara para el partido del ano

Con la historia como estampita, Gimnasia y Esgrima se prepara para el partido del año

Por Emanuel Cenci
El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima se la juega en la última fecha de la Primera Nacional

Por Juan Azor
Apareció el goleador del Lobo, Nico Ferreyra para poner en ventaja a Gimnasia, que derrota a Chacarita 1 a 0. 

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima empató con Chacarita, pero sigue con la ilusión intacta

Por Redacción Deportes