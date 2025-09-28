Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima empató con Chacarita, pero sigue con la ilusión intacta

Gimnasia y Esgrima igualó 1 a 1 frente a Chacarita Juniors, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional.

Pelea de exhibición en Brasil terminó en batalla campal: exestrella de la UFC quedó inconsciente

¡Acá está el Lobo! Gimnasia y Esgrima ganó y recuperó la punta a dos fechas del final

El equipo mendocino abrió el marcador con un gol de Nicolás Ferreyra, quien aprovechó un rebote del arquero Juan Strumia tras un potente remate desde afuera del área de Antonini.

Con este empate, el conjunto dirigido por Ariel Brogg i se mantiene en zona de clasificación directa a la final por el ascenso cuando solo queda una fecha para que concluya el torneo. En la última fecha, con un triunfo Gimnasia se asegurará el pasaje a la final. Partido en el que recibirá a Defensores de Belgrano en el estadio Víctor Legrotaglie .

El comienzo del partido fue complicado para e l Lobo . Entre los nervios y la presión inicial de Chacarita , que también necesitaba los tres puntos para meterse en el R educido, Gimnasia no lograba encontrar el ritmo. El Funebrero, impulsado por la necesidad y las críticas recibidas durante la semana por el bajo rendimiento, salió a presionar con todo.

image Chacarita vs Gimnasia y Esgrima Gentileza

En ese tramo, César Rigamonti fue clave para mantener al equipo en partido. El arquero tuvo atajadas decisivas, especialmente cuando el local lo acorraló con llegadas de Apa, Figueroa y Ortiz. Una de las más claras fue tras un centro desde la izquierda que Mondino desvió con un cabezazo hacia su propio arco. Meléndez no llegó a despejar y Rigamonti, en una acción increíble, salvó sobre la línea.

Poco después, un centro de Apa fue desviado por González, y nuevamente Rigamonti voló hacia atrás para sacarla al córner con un manotazo espectacular.

Cuando mejor jugaba Chacarita, Gimnasia encontró su chance. Una recuperación de Lencioni en mitad de cancha derivó en una habilitación para Antonini, que remató desde afuera. El rebote le cayó a Ferreyra, que no perdonó y puso el 1 a 0.

El Funebrero siguió manejando la pelota y generando situaciones, pero no logró vulnerar la defensa firme del Lobo, que además contó con una gran tarde de Nadalín y Mondino. Así, los mendocinos se fueron al descanso con la ventaja.

En el complemento, con algunos ajustes tácticos, Gimnasia salió más decidido. Controló mejor el juego, tuvo más claridad y generó varias chances para ampliar la diferencia. Chacarita apostó al contragolpe, pero se topó con una defensa sólida.

image Nicolás Romano estuvo muy bien marcado y no tuvo peso ofensivo frente al Funebrero. Gentileza.

Sin embargo, pasados los 20 minutos, tras algunos cambios, el local volvió a presionar. El Lobo no pudo sostener la intensidad y empezó a sufrir. A los 25', Ramiro Costa conectó un centro y, de cabeza, marcó el empate.

Pese al golpe, Gimnasia reaccionó y volvió a dominar.

image Chacarita vs Gimnasia y Esgrima Gentileza

Lencioni se convirtió en figura. Tuvo varias chances desde afuera del área, un tiro libre que exigió al arquero, remate que dio en el travesaño y una tercera oportunidad que también fue contenida por el arquero.

Sobre el final Lencioni le puso un pase perfecto a Recalde que no supo definir en el mano a mano frente al arquero.

El partido terminó siendo de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el triunfo hasta el final, pero el marcador no se volvió a mover.

Gimnasia se llevó un empate valioso de una cancha complicada, aunque sabe que no fue suficiente para asegurar el pase directo a la final por el ascenso. Ahora, el Lobo dependerá de sí mismo: deberá ganar en la última fecha ante Defensores Unidos, en Mendoza, para asegurarse ese boleto tan ansiado.

La ilusión sigue intacta, pero no hay margen para el error.

Las Formaciones

Chacarita(1): Juan Strumia; Juan Cruz González, Gonzalo Errecalde, Alejandro Rébola, Tomás Migliore; Nicolás Cháves, Maximiliano Meléndez, Federico Bravo, Tomás Ortiz; Víctor Figueroa, Santiago Apa. DT: Carlos Mayor

Gimnasia y Esgrima (1): César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González,Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Brian Andrada, Nicolás Romano; Facundo Lencioni, Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Goles: PT: 9' Ferreyra (G). ST: 25' Costa (Ch).

Cambios: ST: en el inicio Ramiro Costa por Ortiz (Ch), Ricardo Blanco por Migliore (Ch), Ignacio Antonio por Andrada (G), Lautaro Carrera por Antonini (G); 20' Matías Muñoz por Romano (G), Agustín Araujo por Meléndez (Ch); 31' Maico Quiroz por Figueroa(Ch), Matías Recalde por Barboza (G).

Estadio: Chacarita Juniors.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Minuto a minuto y estadísticas: