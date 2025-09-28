Liga Profesional: En el parque, Independiente Rivadavia y Huracán no se sacaron ventaja y aburrieron

Por la fecha 10 del torneo Clausura, los Azules y el Globo empataron 0 a 0 en el estadio Bautista Gargantini, en un partido con escasas emociones y para el olvido.

Independiente Rivadavia y Huracán igualaron 0 a 0 en el estadio Bautista Gargantini, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido, arbitrado por Nazareno Arasa, fue un reflejo fiel del presente de ambos equipos, muchas necesidades, escasas ideas y nula eficacia ofensiva.

El primer tiempo mostró a un Huracán más ambicioso, o al menos más decidido a asumir el protagonismo. El equipo de Frank Kudelka controló la pelota durante buena parte del primer tramo, manejó los tiempos y jugó mayormente en campo rival. Sin embargo, su dominio fue tibio: apenas algunas insinuaciones por los costados y centros a media altura que no lograron inquietar demasiado a la defensa local, donde Bonifacio, Villalba y Gómez se mantuvieron atentos.

Pese al dominio territorial del Globo, la primera llegada clara fue de Independiente. Un pelotazo largo encontró bien posicionado al paraguayo Alex Arce, quien le ganó la espalda a los centrales y definió ante la salida de Galíndez. Su remate, algo defectuoso, se fue apenas desviado junto al primer palo.

image Independiente Rivadavia vs Huracán Ramiro Gómez Huracán respondió con una recuperación de Leonardo Gil en mitad de cancha, que terminó en un contragolpe conducido por Bizanz. El atacante quedó mano a mano con Centurión, pero su remate cruzado se fue rozando el poste.

A la Lepra le costó mucho generar juego asociado. El equipo de Alfredo Berti dependió casi exclusivamente de pelotazos o recuperaciones aisladas, sin lograr conectar a sus volantes con el único punta definido, Arce, que luchó en soledad durante todo el encuentro.