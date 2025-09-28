Liga Profesional: En el parque, Independiente Rivadavia y Huracán no se sacaron ventaja y aburrieron

Independiente Rivadavia y Huracán igualaron 0 a 0 en el estadio Bautista Gargantini, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido, arbitrado por Nazareno Arasa, fue un reflejo fiel del presente de ambos equipos, muchas necesidades, escasas ideas y nula eficacia ofensiva.
El primer tiempo mostró a un Huracán más ambicioso, o al menos más decidido a asumir el protagonismo. El equipo de Frank Kudelka controló la pelota durante buena parte del primer tramo, manejó los tiempos y jugó mayormente en campo rival. Sin embargo, su dominio fue tibio: apenas algunas insinuaciones por los costados y centros a media altura que no lograron inquietar demasiado a la defensa local, donde Bonifacio, Villalba y Gómez se mantuvieron atentos.
Pese al dominio territorial del Globo, la primera llegada clara fue de Independiente. Un pelotazo largo encontró bien posicionado al paraguayo Alex Arce, quien le ganó la espalda a los centrales y definió ante la salida de Galíndez. Su remate, algo defectuoso, se fue apenas desviado junto al primer palo.
image
Ramiro Gómez
Ramiro Gómez
Huracán respondió con una recuperación de Leonardo Gil en mitad de cancha, que terminó en un contragolpe conducido por Bizanz. El atacante quedó mano a mano con Centurión, pero su remate cruzado se fue rozando el poste.
A la Lepra le costó mucho generar juego asociado. El equipo de Alfredo Berti dependió casi exclusivamente de pelotazos o recuperaciones aisladas, sin lograr conectar a sus volantes con el único punta definido, Arce, que luchó en soledad durante todo el encuentro.
image
Ramiro Gómez
Ramiro Gómez
Sin grandes emociones
Cerca del cierre de la primera etapa, Giménez ganó de cabeza tras un tiro libre y obligó a una buena respuesta de Centurión. En la contra, Matías Fernández guapeó por derecha, habilitó a Villa que ingresó solo por el centro del área, pero no controló bien y su remate fue contenido por Galíndez, que envió la pelota al córner.
El complemento fue aún más discreto. Las modificaciones desde el banco no lograron cambiar el curso de un partido chato y sin brillo. Ni Berti ni Kudelka encontraron respuestas en sus relevos, y el segundo tiempo se consumió entre imprecisiones, pelotas divididas y bostezos.
image
Ramiro Gómez
Ramiro Gómez
Para Independiente Rivadavia, que lleva tres partidos sin ganar, el empate significa una nueva oportunidad desperdiciada para acercarse a la zona de clasificación a copas. Para Huracán, la sequía es aún más preocupante: lleva tres encuentros sin marcar goles, seis sin ganar y su falta de contundencia es alarmante.
Fue un duelo entre dos equipos urgidos, pero sin respuestas. Una tarde noche gris en el Parque, donde ni siquiera el fervor habitual de la tribuna logró tapar lo evidente: el partido fue un bostezo compartido.
image
Ramiro Gómez
Ramiro Gómez
Las formaciones
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Matko Miljevic, Leonardo Sequeira; Luciano Giménez, Juan Francisco Bisanz. DT: Frank Darío Kudelka.
Cambios: 25' Agustín Urzi por Sequeira (H), Leandro Lescano por Ibáñez (H), 32' Thomás Ortega por Amarfil (I), Fabrizio Sartori por Fernández(I), Pedro Souto por Gómez (I), 42' Laureano Rodríguez por Retamar (I), 44' Facundo Walter por Miljevic (H), Matías Tissera por Giménez (H), Matías Cabral por Bisanz (H).
Expulsado: ST: 48' Leonard Costa (I).
Estadio: Bautista Gargantini
Árbitro: Nazareno Arasa