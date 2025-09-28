Golpazo de Deportivo Riestra, que venció a River Plate en el Monumental

River Plate jugó mal en el Más Monumental, y cayó ante el sorpresivo Deportivo Riestra por 2 a 1. Antony Alonso abrió la cuenta, lo igualó Giuliano Galoppo, y Pedro Ramírez marcó el histórico tanto para el Malevo, que retuvo la cima de la Liga Profesional .

Al elenco de Marcelo Gallardo le costó cambiar el chip tras la salida de la Copa . Por momentos pareció no comprender que a partir de la derrota ante Palmeiras el torneo local se convirtió en su principal objetivo . Estuvo lejos de arrollar al Malevo, y no se contagió del pedido de sus hinchas.

La visita, por su parte, r espetó a rajatabla su plan de partido habitual : línea de 5 defensores para no dejar huecos, y tres volantes bien cercanos para tener la superioridad numérica en su campo.

A los 11’, esa tranquilidad se rompió con el sorpresivo gol de Riestra. En un tiro de esquina de Monje, Antony Alonso ganó en las alturas sobre el primer palo, y superó la estirada de Franco Armani . Ventaja inesperada en el Monumental.

ARRIBA EL MALEVO EN EL MÁS MONUMENTAL: Alonso puso el 1-0 de Riestra ante River.

El único de River que pareció sentir el golpe fue Juan Fernando Quintero . Se mostró participativo, punzante con sus pases filtrados, y mirando constantemente el arco de enfrente. De su cabeza nacieron la mayoría de las situaciones de peligro. Un centro para el disparo de Salas, un remate alto desde la medialuna del área, y un córner que Paulo Díaz desvió sin puntería en soledad por el segundo palo.

Galoppo igualó transitoriamente para River Plate:

UN MEDIOCAMPISTA CON GOL: Galoppo estampó el 1-1 de River contra Riestra en el Más Monumental.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Lo único que no surgió del colombiano fue el gol del empate, que aconteció sobre 24 minutos, cuando Marcos Acuña tiró centro, la defensa de Riestra despejó defectuosamente, y Giuliano Galoppo la mandó a guardar.

El complemento también comenzó con el zarpazo de la visita. En este caso, Pablo Monje recibió en tres cuartos de terreno y la tiró al área, y Pedro Ramírez ganó la posición ante Fabricio Bustos para luego convertir el 2 a 1.

El Malevo pegó de nuevo para hacer historia:

LLEGÓ EL SEGUNDO DEL MALEVO: Ramírez anotó el 2-1 de Riestra contra River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Al igual que en el primer tiempo, a River le costó asimilar la mala noticia y cambiar de marcha. Fue dueño de la pelota, pero padeció para darle sentido y generar espacios ante un Malevo que es especialista en correr de atrás y defenderse. El Muñeco lo notó, y por eso mandó al campo a Nacho Fernández y Santiago Lencina con el objetivo de acompañar mejor a Quintero.

Sin embargo, el nivel estuvo lejos de cambiar, y el dueño de casa comenzó a tropezarse con su propio nerviosismo, que decantó en la expulsión de Maximiliano Salas por insultar al juez de línea en un lateral.

En ese contexto, Quintero volvió a frotar la lámpara para que Nacho Fernández exiga a Arce con un cabezazo sobre 30'. Sobre el cierre, Juanfer también tuvo el empate con un disparo que el arquero mandó al córner.

Golpazo de realidad para River Plate, que tendrá que refrescar rápidamente la cabeza para enfocarse en el duelo por Copa Argentina ante Racing Club. Riestra, por su parte, hizo historia al vencer en su primera presentación en el Monumental, y sigue aferrado a la cima de la tabla.

Probables formaciones de River Plate - Deportivo Riestra:

River Plate (1): Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra (2): Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Goles: PT: 11' Antony Alonso (DR), 24' Giuliano Galoppo (RP). ST: 6' Pedro Ramírez (R)

Cambios: ST: 16' M. Ramírez por Herrera (DR), 16' N. Benegas por Alonso (DR), 20' G. Obredor por Díaz (DR), 21' I. Fernández por Galoppo (RP), 21' S. Lencina por Castaño (RP), 27' J. Randazzo por Barbieri (DR), 29' F. Colidio por Bustos (RP)

Incidencias: ST: 36' Roja directa a Maximiliano Salas por protestas desmedidas (RP)

