Felipe Melo se postuló para ser DT de Boca Juniors, y aconsejó a Marcelo Gallardo

Fiel a su estilo, el exjugador Felipe Melo se mostró sincero y sin pelos en la lengua para hablar del presente y futuro de los dos equipos más grandes de Argentina. Al mismo tiempo que aseguró soñar con ser DT de Boca Juniors, analizó el planteo de Marcelo Gallardo ante Palmeiras.

Felipe Melo se ve en Boca Juniors: "Tengo sueños y voy a cumplirlos" image El exvolante de Brasil es fanático de Boca Juniors En declaraciones a TyC Sports, el brasileño confesó que su anhelo es ser entrenador del Xeneize, y le tiró flores a Juan Román Riquelme. "Pero claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12. Boca tiene al más grande de todos como presidente y estoy seguro que lo va a hacer mejorar al club", lanzó.

En cuanto a los plazos que se pone para comenzar su historia como DT, Melo expresó que será después del Mundial, y fuera de su país. "Después de la Copa del Mundo seré entrenador. No tengo paciencia para arrancar en mi país, con la hinchada insultándome todo el partido. Así que voy a empezar afuera y después si hago un buen trabajo regresaré a Brasil. Presión hay que tener siempre, yo voy a ser entrenador bajo presión pero la verdad no quiero que me insulten en mi país", se explayó.

A pesar de tener mucho tiempo para instruirse, el exmediocampista aseguró que todas las semanas trabaja con su cuerpo técnico. "Yo ya tengo mi staff y todas las semanas hacemos reuniones y demás cosas pero tengo que empezar tranquilo. Es imposible arrancar en equipos como Boca, Fluminense o Palmeiras, pero tengo sueños y seguro que voy a cumplirlos", cerró.

"Gallardo ganó todo, pero se equivocó" image Felipe Melo criticó el planteo de Marcelo Gallardo En la misma entrevista, el brasileño analizó el partido de ida entre River Plate y Palmeiras por la Copa Libertadores, y criticó la táctica de Marcelo Gallardo. "El primer tiempo fue una cosa de locos lo que hizo Palmeiras en Argentina, no se lo esperaba ninguno. No soy quién para hablar de Gallardo, que ganó todo. Todavía no soy entrenador, pero consumo fútbol las 24 horas y creo que se equivocó", opinó.