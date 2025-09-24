Felipe Melo se postuló para ser DT de Boca Juniors, y aconsejó a Marcelo Gallardo

Fiel a su estilo, el exjugador Felipe Melo se mostró sincero y sin pelos en la lengua para hablar del presente y futuro de los dos equipos más grandes de Argentina. Al mismo tiempo que aseguró soñar con ser DT de Boca Juniors, analizó el planteo de Marcelo Gallardo ante Palmeiras.
Felipe Melo se ve en Boca Juniors: "Tengo sueños y voy a cumplirlos"
image
El exvolante de Brasil es fanático de Boca Juniors
En declaraciones a TyC Sports, el brasileño confesó que su anhelo es ser entrenador del Xeneize, y le tiró flores a Juan Román Riquelme. "Pero claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12. Boca tiene al más grande de todos como presidente y estoy seguro que lo va a hacer mejorar al club", lanzó.
En cuanto a los plazos que se pone para comenzar su historia como DT, Melo expresó que será después del Mundial, y fuera de su país. "Después de la Copa del Mundo seré entrenador. No tengo paciencia para arrancar en mi país, con la hinchada insultándome todo el partido. Así que voy a empezar afuera y después si hago un buen trabajo regresaré a Brasil. Presión hay que tener siempre, yo voy a ser entrenador bajo presión pero la verdad no quiero que me insulten en mi país", se explayó.
A pesar de tener mucho tiempo para instruirse, el exmediocampista aseguró que todas las semanas trabaja con su cuerpo técnico. "Yo ya tengo mi staff y todas las semanas hacemos reuniones y demás cosas pero tengo que empezar tranquilo. Es imposible arrancar en equipos como Boca, Fluminense o Palmeiras, pero tengo sueños y seguro que voy a cumplirlos", cerró.
"Gallardo ganó todo, pero se equivocó"
image
Felipe Melo criticó el planteo de Marcelo Gallardo
En la misma entrevista, el brasileño analizó el partido de ida entre River Plate y Palmeiras por la Copa Libertadores, y criticó la táctica de Marcelo Gallardo. "El primer tiempo fue una cosa de locos lo que hizo Palmeiras en Argentina, no se lo esperaba ninguno. No soy quién para hablar de Gallardo, que ganó todo. Todavía no soy entrenador, pero consumo fútbol las 24 horas y creo que se equivocó", opinó.
Luego, profundizó su punto de vista. "Muchas veces juega con línea de cuatro en el centro del campo y quitó a uno para poner a tres atrás. Palmeiras, que es muy inteligente, quitó a un punta y aportó un centrocampista más, entonces el primer tiempo fue superior por eso".
Para Felipe Melo, el Muñeco hizo los cambios correctos en el segundo tiempo: "El segundo tiempo, Gallardo cambió el sistema, volvió a lo que hace siempre y River fue mucho mejor".
Finalmente, aseguró que la mejoría del complemento le da esperanzas al Millonario para pasar de fase. "El segundo tiempo le da esperanza a River y Palmeiras tiene que tener en cuenta que está jugando contra River Plate. Soy de Boca pero soy realista y River es un grandísimo club. Está abierto. Palmeiras tiene que entrar al partido como si estuviera 0-0 y ganar porque no puede tener un minuto sin concentración", vaticinó.