Boca Juniors podrá llevar visitantes a Florencio Varela

Los hinchas de Boca Juniors podrán asistir al encuentro ante Defensa y Justicia, por Liga Profesional.

Tal como sucedió en Mendoza, en el Malvinas Argentinas ante la Lepra, Boca Juniors podrá jugar delante de su público el próximo fin de semana ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el Norberto Tito Tomaghello.

La información quedó confirmada hace instantes, luego de las reuniones correspondientes entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Asociación del Fútbol Argentino, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte y los clubes involucrados. Según trascendió, la posibilidad de vender entradas al público Xeneize e ingresar un buen monto económico seduce en Florencio Varela.

Los detalles de la venta de entradas para Defensa - Boca Juniors: Independiente Rivadavia vs Boca Juniors. Los hinchas de Boca Juniors podrán asistir a Varela Marcelo Álvarez. Teniendo en cuenta la capacidad reducida del estadio del Halcón, serán 3.000 los tickets que se pondrán a la venta en las próximas horas para los fanáticos de Boca Juniors. Además, no podrán llevar banderas para no tapar la visión y que todos los asistentes puedan observar sin problemas el partido. Por otro lado, sólo se comercializarán populares, ya que no habrá plateas para los visitantes.

Según adelantó APreViDe, habrá controles especiales para que no haya infiltrados en la platea local, buscando así evitar problemas mayores. "En caso de constatar la adquisición de tickets para el ingreso local, será verificado con el organizador el evento con aplicación de derecho de admisión a los infractores de la Ley de Deporte vigente", informaron.