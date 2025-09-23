23 de septiembre de 2025 - 18:18

Boca Juniors podrá llevar visitantes a Florencio Varela

Los hinchas de Boca Juniors podrán asistir al encuentro ante Defensa y Justicia, por Liga Profesional.

Foto:

Marcelo Álvarez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La información quedó confirmada hace instantes, luego de las reuniones correspondientes entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Asociación del Fútbol Argentino, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte y los clubes involucrados. Según trascendió, la posibilidad de vender entradas al público Xeneize e ingresar un buen monto económico seduce en Florencio Varela.

Los detalles de la venta de entradas para Defensa - Boca Juniors:

Los hinchas de Boca Juniors podrán asistir a Varela

Teniendo en cuenta la capacidad reducida del estadio del Halcón, serán 3.000 los tickets que se pondrán a la venta en las próximas horas para los fanáticos de Boca Juniors. Además, no podrán llevar banderas para no tapar la visión y que todos los asistentes puedan observar sin problemas el partido. Por otro lado, sólo se comercializarán populares, ya que no habrá plateas para los visitantes.

Según adelantó APreViDe, habrá controles especiales para que no haya infiltrados en la platea local, buscando así evitar problemas mayores. "En caso de constatar la adquisición de tickets para el ingreso local, será verificado con el organizador el evento con aplicación de derecho de admisión a los infractores de la Ley de Deporte vigente", informaron.

