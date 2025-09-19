Miguel Ángel Russo ya tiene al reemplazante de Edinson Cavani

19 de septiembre de 2025 - 18:17

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ya tiene decidido a quién le dará titularidad este fin de semana, por Liga Profesional.

Boca Juniors sufrió un vez más la baja de uno de sus referentes, Edinson Cavani, de cara al duelo por Liga Profesional ante Central Córdoba de Santiago del Estero. De todas maneras, su entrenador Miguel Ángel Russo ya sabe que jugador lo reemplazará.

El delantero uruguayo volvió a lesionarse y quedó descartado para el partido del domingo. 

Milton Giménez reemplazará a Edinson Cavani:

En la práctica de fútbol formal de cara a este fin de semana, el adiestrador tomó la decisión de darle la titularidad a Milton Giménez, para acompañar a Miguel Merentiel en la dupla de ataque y así evitar cambiar el esquema que le permitió modificar la cara de un equipo que no respondía y estaba en deuda hasta hace poco tiempo.

Pero no será la única buena noticia para el Xeneize. Después de haberse desgarrado el gemelo ante Aldosivi, y perderse el último juego, Agustín Marchesín recibió el alta tras pasar el tiempo de recuperación óptimo, y volverá a ser de la partida en lugar de Leandro Brey, que atajó ante Rosario Central pero no convenció con su actuación.

Por otro lado, la atención de propios y extraños estaba puesta en la determinación que iba a tomar el cuerpo técnico con Carlos Palacios. El chileno no se encuentra en su mejor nivel futbolístico, y para colmo mantuvo una discusión con Claudio Úbeda cuando salió reemplazado en la fecha pasada. Sin embargo, el DT lo mantendrá entre los once, ya que confía en sus capacidades.

Así, el entrenador seguirá apostando al mismo esquema que le permitió acumular cuatro presentaciones seguidas sin derrotas, con el último empate ante Central y las victorias ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi.

Los once de Boca Juniors ante Central Córdoba:

De esta manera, de no mediar inconvenientes, el equipo que propondrá Miguel Ángel Russo para medirse con Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo por la noche será con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

