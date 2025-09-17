Se conoció la nueva regla en Boca tras los gestos de fastidio de Carlos Palacios

A Miguel Ángel Russo no le gustó la actitud del chileno y tomó medidas para resguardar la armonía del plantel de Boca.

El empate 1-1 entre Boca y Rosario Central no solo dejó un golazo olímpico, producto de Ángel Di María, sino que el cuerpo técnico xeneize vivió una situación de la que tomó nota para que no vuelva a repetirse en sus próximos compromisos por el Torneo Clausura.

Recordemos que, durante el segundo tiempo en Rosario, Miguel Ángel Russo hizo modificaciones de jugadores y decretó el ingreso de Alan Velasco por Carlos Palacios. Lo cierto es que el volante chileno no ocultó su bronca y se quejó con Claudio Úbeda, el miembro más activo del grupo comandado por Russo . Esta furia y reproche no pasó desapercibido y provocó críticas entre los hinchas boquenses, por lo que el DT mantuvo posteriormente una charla privada con el exfutbolista de Colo Colo y tomó una decisión.

La reacción de Carlos Palacios tras el cambio en Boca La reacción de Carlos Palacios tras el cambio en Boca Las nuevas reglas de Russo al plantel de Boca tras el enojo de Palacios Hay que decir que el DT se mostró desencantado con la actitud del chileno y no quiere que este tipo de episodios se repita en su plantel. En ese sentido, el periodista Ezequiel Sosa dio detalles sobre la determinación que tomó el técnico.

“La charla fue con todo el plantel, debido a que algunos cambios vienen generando inconvenientes y Russo no quiere que se repitan”, reveló el comunicador de TyC Sports.

Embed No le gustó nada: el chileno Palacios fue reemplazado en el ST vs. Central y algo le recriminó al Sifón Úbeda. pic.twitter.com/wcrJcrMXlP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025 “En el afán de que esto no vuelva a suceder, Russo dejó en claro: ‘Muchachos, lo que molesta no es la bronca ni que se enojen, eso es entendible, pero no debe manifestarse públicamente’”, agregó Sosa sobre la postura del entrenador, quien busca que sus dirigidos prioricen la armonía tanto como el hermetismo, para solucionar las cosas de forma privada dentro del plantel.