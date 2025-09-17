17 de septiembre de 2025 - 13:18

Se conoció la nueva regla en Boca tras los gestos de fastidio de Carlos Palacios

A Miguel Ángel Russo no le gustó la actitud del chileno y tomó medidas para resguardar la armonía del plantel de Boca.

Miguel Ángel Russo tomó una decisión en Boca

Miguel Ángel Russo tomó una decisión en Boca

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Por Cristian Reta
Franco Colapinto tiene competencia por el segundo asiento de Alpine

Colapinto y dos más: qué dijo Flavio Briatore sobre los candidatos a ser el segundo piloto de Alpine en 2026

Por Cristian Reta

Recordemos que, durante el segundo tiempo en Rosario, Miguel Ángel Russo hizo modificaciones de jugadores y decretó el ingreso de Alan Velasco por Carlos Palacios. Lo cierto es que el volante chileno no ocultó su bronca y se quejó con Claudio Úbeda, el miembro más activo del grupo comandado por Russo . Esta furia y reproche no pasó desapercibido y provocó críticas entre los hinchas boquenses, por lo que el DT mantuvo posteriormente una charla privada con el exfutbolista de Colo Colo y tomó una decisión.

La reacción de Carlos Palacios tras el cambio en Boca
La reacción de Carlos Palacios tras el cambio en Boca

La reacción de Carlos Palacios tras el cambio en Boca

Las nuevas reglas de Russo al plantel de Boca tras el enojo de Palacios

Hay que decir que el DT se mostró desencantado con la actitud del chileno y no quiere que este tipo de episodios se repita en su plantel. En ese sentido, el periodista Ezequiel Sosa dio detalles sobre la determinación que tomó el técnico.

La charla fue con todo el plantel, debido a que algunos cambios vienen generando inconvenientes y Russo no quiere que se repitan”, reveló el comunicador de TyC Sports.

Embed

“En el afán de que esto no vuelva a suceder, Russo dejó en claro: ‘Muchachos, lo que molesta no es la bronca ni que se enojen, eso es entendible, pero no debe manifestarse públicamente’”, agregó Sosa sobre la postura del entrenador, quien busca que sus dirigidos prioricen la armonía tanto como el hermetismo, para solucionar las cosas de forma privada dentro del plantel.

Por lo pronto, este empate dejó a Boca en la tercera posición de la Zona A y mantiene el segundo lugar de en la tabla anual, a tres puntos de River. El próximo compromiso del Xeneize será el domingo, donde recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21:15.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Polémica por peleas de boxeo clandestinas en Mendoza

Boxeo ilegal en Mendoza: la Federación Mendocina denunció peleas clandestinas en el Parque Central

Por Cristian Reta
La predicción de la astrología y del tarot sobre River en la Copa Libertadores

Maldición y despedida: según la astrología y el tarot, así le irá a River en la Copa Libertadores

Por Cristian Reta
Juan Román Riquelme, presidente de Boca

La firme determinación de Juan Román Riquelme sobre el futuro manager de Boca

Por Emanuel Cenci
El gol olímpico de Ángel Di María

La imagen que confirma que el gol olímpico de Di María a Boca fue antirreglamentario

Por Cristian Reta