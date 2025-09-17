17 de septiembre de 2025 - 11:23

Boxeo ilegal en Mendoza: la Federación Mendocina denunció peleas clandestinas en el Parque Central

El organismo confirmó la existencia de combates ilegales en espacios públicos y advirtió que los deportistas federados involucrados serán sancionados.

Por Cristian Reta

La Federación Mendocina de Box expresó su preocupación por la realización de peleas clandestinas de boxeo en espacios públicos de la provincia, entre ellos el Parque Central, luego de que videos de estos combates se viralizaran en las redes sociales.

El dirigente Luciano Pandolfino, integrante de la comisión directiva de la entidad, señaló que se emitió un comunicado oficial y se notificó a entrenadores y técnicos sobre la situación. “Hubo combates ilegales en el Parque Central. Los boxeadores federados que estén participando en estas acciones serán sancionados de acuerdo al reglamento”, advirtió.

pandolfino.box_540493015_17989395014838136_3852685592743597465_n
Luciano Pandolfino, integrante de la comisión directiva de la Federación mendocina de Box, junto al presentador Jorge Brizuela y a su padre, Jorge Pandolfino

La Federación explicó que estas prácticas ilegales representan un grave riesgo para la integridad física de los participantes, dado que carecen de las medidas de seguridad obligatorias en un evento oficial, como la presencia de ambulancias, seguros contra terceros y árbitros capacitados. “No es un partido de fútbol en un parque, es un deporte de alto contacto que requiere protocolos estudiados por médicos y técnicos”, subrayó Pandolfino.

Según confirmaron desde la institución, hay boxeadores y entrenadores identificados en los videos difundidos. En algunos casos incluso se habrían pagado sumas de dinero para fomentar las peleas. “Nos dijeron que a una persona le pagaron 100 mil pesos por un combate. En una pelea profesional con cuatro rounds el mínimo es de 400 mil pesos y con todas las medidas de seguridad correspondientes”, comparó el dirigente.

image
Capturas de los videos difundidos en redes que fueron rápidamente removidos

Polémica por peleas de boxeo clandestinas en Mendoza: advierten sanciones

Ante esta situación, la Federación inició un pedido de informes a técnicos y gimnasios para determinar responsabilidades y aplicar sanciones que, de acuerdo al reglamento, van desde suspensiones temporales hasta la expulsión definitiva.

Además, Pandolfino llamó a la sociedad a denunciar estos hechos: “Cuando se enteren de algo así, que se animen a llamar a la policía o al preventor. Esto le hace mal a las personas y al deporte”.

image
Capturas de los videos difundidos en redes que fueron rápidamente removidos

Por el momento, se confirmó que una de las peleas se llevó a cabo en el Parque Central, mientras que otras grabaciones aún están bajo investigación para establecer dónde ocurrieron. La Federación aclaró que rechaza categóricamente estas prácticas clandestinas y que continuará trabajando para preservar la imagen del boxeo mendocino.

