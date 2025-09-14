14 de septiembre de 2025 - 09:58

Noche histórica para el boxeo: Crawford derrotó a Canelo Álvarez y es el primer campeón indiscutido en tres divisiones

En una noche inolvidable en Las Vegas, el estadounidense venció por decisión unánime al mexicano y le arrebató sus cuatro cinturones del peso supermediano.

Terence Crawford hizo historia: derrotó a Canelo Álvarez y es el primer campeón indiscutido en tres divisiones.

El estadounidense Terence Crawford escribió una nueva página en la historia del boxeo al vencer por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas y convertirse en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

Con un dominio absoluto desde el inicio, Crawford, de 37 años, subió dos categorías para retar al mexicano y se quedó con los cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras). Las tarjetas marcaron 115-113, 115-113 y 116-112.

Un recital de boxeo que sorprendió a Las Vegas

Crawford mostró velocidad, precisión y movilidad que desconcertaron a Canelo, incapaz de ajustar su estrategia. “Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad”, declaró emocionado tras la pelea.

Por su parte, Canelo, que sufrió la tercera derrota de su carrera y la primera desde 2022 ante Dmitry Bivol, reconoció: “Una derrota no me define. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito”.

El evento, transmitido mundialmente por Netflix, tuvo una bolsa mínima garantizada de 100 millones de dólares para Álvarez y reunió a más de 70.000 fanáticos, en su mayoría mexicanos, además de celebridades como Mike Tyson, Charlie Sheen, el youtuber MrBeast y Sofía Vergara.

Un nuevo capítulo en el legado de Crawford

Con este triunfo, Crawford se consolida como uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos. Ya había sido indiscutido en los superligeros y wélter, y ahora hace historia en los supermedianos, un logro inédito en el deporte.

