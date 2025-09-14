14 de septiembre de 2025 - 14:25

Independiente va por DT campeones: estos son los principales candidatos a reemplazar a Vaccari

El elenco de Avellaneda se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la renuncia de Julio Vaccari.

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente

Foto:

Por Cristian Reta

El semestre de Independiente está lejos de lo planificado por sus autoridades e hinchas, ya que, a la grave sanción de la Conmebol, que lo descalificó de la Copa Sudamericana por los disturbios ante la U de Chile, se le suma la inesperada derrota 1-0 ante Banfield, que derivó en la renuncia del entrenador, Julio Vaccari.

Leé además

Boca Juniors visita a Central

Boca Juniors y Central chocan en un duelo que promete: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Los mendocinos juegan por el Federal A

Federal A: se cierra la fase Reválida para San Martín, Huracán y Gutiérrez

Por Emanuel Cenci

Lo cierto es que esta decisión deja un amargo sabor al Rojo, debido a que el proyecto del exDefensa y Justicia fue bastante sólido en el semestre pasado y que, en esta etapa del año, las cosas no le salieron como esperaban y deberán remontar el mal inicio del campeonato con otro entrenador y ya suenan varios candidatos.

Julio Vaccari.jpg
Fútbol. Julio Vaccari, DT de Independiente de Avellaneda, que tuvo un arranque para el olvido en el Clausura 2025

Fútbol. Julio Vaccari, DT de Independiente de Avellaneda, que tuvo un arranque para el olvido en el Clausura 2025

¿Quiénes son los entrenadores que podrían reemplazar a Vaccari en Independiente?

Tras la marcha de Vaccari, el exfutbolista Carlos Matheu, actual DT de la Reserva, se haría cargo del equipo en lo inmediato, mientras la dirigencia se puso a la tarea de encontrarle un reemplazo y evalúan a entrenadores con pasado ganador.

En estos momentos, el nombre que más resonó por las calles de Avellaneda fue el de Gustavo Quinteros, campeón en Bolivia, Chile y en Vélez, que estuvo a punto de ser DT de Boca y tiene ganas de dirigir en nuestro país.

Gustavo Quinteros es el nuevo DT del Gremio
Gustavo Quinteros podr&iacute;a dirigir Independiente.

Gustavo Quinteros podría dirigir Independiente.

Por otro lado, otros de los que se perfilan para dirigir en el Libertadores de América es la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, los cuales sacaron campeón a Platense, un hecho tan impensado como inédito en el fútbol argentino, dueños de un estilo pragmático que podría funcionar para este momento de la institución, aunque bastante lejos del paladar de la gente de Independiente.

image
La dupla Orsi-G&oacute;mez

La dupla Orsi-Gómez

Recordemos que en las próximas horas la dirigencia deberá tomar una decisión, aunque todo hace creer que para el próximo clásico contra San Lorenzo dirigirá Carlos Matheu, con la misión de conseguir los puntos que tan esquivos le son a los del Rojo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pacífico de Alvear, la gran revelación del último Regional Federal

Se viene el Torneo Regional Federal Amateur de AFA: la fecha de comienzo y los participantes

Por Emanuel Cenci
turismo carretera: julian santero, termino segundo en san luis y la pelea por el titulo quedo abierta

Turismo Carretera: Julián Santero, terminó segundo en San Luis y la pelea por el título quedó abierta

Por Sergio Faria
La terrible entrada que sufrió Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool

Preocupación en Liverpool por la terrible patada que sufrió Alexis Mac Allister

Por Cristian Reta
El Manchester United de Amorim no levanta cabeza

Manchester United Cayó ante el City y Amorim está en la cuerda floja

Por Cristian Reta