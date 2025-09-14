Independiente va por DT campeones: estos son los principales candidatos a reemplazar a Vaccari

El elenco de Avellaneda se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la renuncia de Julio Vaccari.

El semestre de Independiente está lejos de lo planificado por sus autoridades e hinchas, ya que, a la grave sanción de la Conmebol, que lo descalificó de la Copa Sudamericana por los disturbios ante la U de Chile, se le suma la inesperada derrota 1-0 ante Banfield, que derivó en la renuncia del entrenador, Julio Vaccari.

Lo cierto es que esta decisión deja un amargo sabor al Rojo, debido a que el proyecto del exDefensa y Justicia fue bastante sólido en el semestre pasado y que, en esta etapa del año, las cosas no le salieron como esperaban y deberán remontar el mal inicio del campeonato con otro entrenador y ya suenan varios candidatos.

Julio Vaccari.jpg Fútbol. Julio Vaccari, DT de Independiente de Avellaneda, que tuvo un arranque para el olvido en el Clausura 2025 Los Andes ¿Quiénes son los entrenadores que podrían reemplazar a Vaccari en Independiente? Tras la marcha de Vaccari, el exfutbolista Carlos Matheu, actual DT de la Reserva, se haría cargo del equipo en lo inmediato, mientras la dirigencia se puso a la tarea de encontrarle un reemplazo y evalúan a entrenadores con pasado ganador.

En estos momentos, el nombre que más resonó por las calles de Avellaneda fue el de Gustavo Quinteros, campeón en Bolivia, Chile y en Vélez, que estuvo a punto de ser DT de Boca y tiene ganas de dirigir en nuestro país.

Gustavo Quinteros es el nuevo DT del Gremio Gustavo Quinteros podría dirigir Independiente. Por otro lado, otros de los que se perfilan para dirigir en el Libertadores de América es la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, los cuales sacaron campeón a Platense, un hecho tan impensado como inédito en el fútbol argentino, dueños de un estilo pragmático que podría funcionar para este momento de la institución, aunque bastante lejos del paladar de la gente de Independiente.

image La dupla Orsi-Gómez Recordemos que en las próximas horas la dirigencia deberá tomar una decisión, aunque todo hace creer que para el próximo clásico contra San Lorenzo dirigirá Carlos Matheu, con la misión de conseguir los puntos que tan esquivos le son a los del Rojo.