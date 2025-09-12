12 de septiembre de 2025 - 19:00

Se viene el Torneo Regional Federal Amateur de AFA: la fecha de comienzo y los participantes

En los próximos meses, con la presencia de varios equipos de Mendoza, comenzará el Torneo Regional Federal Amateur organizado por AFA.

Pacífico de Alvear, la gran revelación del último Regional Federal

Pacífico de Alvear, la gran revelación del último Regional Federal

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La espera se encuentra cerca de terminar. El certamen más federal del país está a la vuelta de la esquina: el Torneo Regional Federal Amateur empieza a aparecer por el horizonte, y los cuadros locales ya se preparan para su disputa.

Leé además

Independiente Rivadavia - Central Córdoba, por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se anima a soñar con el batacazo en la Copa Argentina

Por Emanuel Cenci
Godoy Cruz recibe a Barracas Central por la Liga Profesional

Godoy Cruz recibe a Barracas Central: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes

Se trata de la categoría con más cantidad y variedad de equipos de todo el fútbol argentino, con 352 participantes en su pasada edición, pero tan sólo 4 ascensos al Torneo Federal A. Una verdadera carnicería.

La fecha tentativa para el inicio del Regional Amateur:

Gi00RsfWkAAOK3n.jpg
Pac&iacute;fico de General Alvear viene de alcanzar la final en el &uacute;ltimo Regional

Pacífico de General Alvear viene de alcanzar la final en el último Regional

En las últimas semanas, el Consejo Federal comenzó a acelerar para permitir el comienzo de la versión 2025/26. Según confirmó el portal especializado Ascenso del Interior, las dos fechas elegidas para el pitazo inicial son el 12 de octubre y el 2 de noviembre.

Debido a que en medio se darán las elecciones de medio término, el 26 de octubre, la alternativa del 2 de noviembre toma fuerza por estas horas debido a que evitará parates indeseados. Además, le dará un poco más de tiempo a los participantes para armar sus planteles, y realizar pretemporada.

Lo que si está claro es que la forma de disputa no se alejará demasiado de lo habitual. Disputas regionales, con zonas de tres o cuatro equipos por cercanía geográfica, hasta alcanzar un finalista en cada sector del país. De todo Cuyo saldrá un representante, que jugará por el ascenso al Federal A.

Los equipos que participarían del Regional por Mendoza:

FADEP - Guaymallén
FADEP y Guaymall&eacute;n se arman pensando en el Torneo Regional Federal Amateur

FADEP y Guaymallén se arman pensando en el Torneo Regional Federal Amateur

Hay un aspecto que todavía no está claro del todo, y es el de los equipos que participarán de la edición que se viene. Si bien algunos conjuntos obtienen su boleto por salir campeones de sus respectivas ligas, cabe destacar que la cuarta categoría del fútbol también puede disputarse por invitación.

De esta forma, todos los años el Consejo Federal de AFA otorga licencias deportivas para aquellos clubes que tienen el nivel deportivo, logístico o histórico para animar el certamen, pero que no alcanzaron la clasificación dentro del campo.

Por Mendoza, debido a la información recabada a esta hora, jugarían: FADEP, Atlético Argentino, Guaymallén, Huracán y Sportivo Pedal de San Rafael, Ferro y Pacífico de General Alvear, Club San Carlos, Volantes Unidos de Malargüe, y La Dormida de Santa Rosa. Sin embargo, esta lista seguramente sufrirá modificaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. Las chicas cayeron ante Córdoba, pero igual quedaron primeras en su zona.

Hockey Césped: Mendoza con una de cal y otra de arena

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Los hinchas argentinos están como locos y no quieren quedarse sin entradas para la gran cita planetaria del balompié

Fútbol: Hinchas argentinos son los que más volumen de tickets pidieron en Sudamérica para el Mundial

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Javier Frana capitán del equipo nacional de tenis

Tenis: Argentina consiguió triunfar en los dos partidos del día y estiró la ventaja en Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo sumó el segundo punto, para el equipo de Copa Davis que se mide con su similar de Países Bajos.

Tenis: Francisco Cerúndolo ganó el segundo punto en la Copa Davis ante Países Bajos