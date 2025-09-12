Se viene el Torneo Regional Federal Amateur de AFA: la fecha de comienzo y los participantes

La espera se encuentra cerca de terminar. El certamen más federal del país está a la vuelta de la esquina: el Torneo Regional Federal Amateur empieza a aparecer por el horizonte, y los cuadros locales ya se preparan para su disputa.

Se trata de la categoría con más cantidad y variedad de equipos de todo el fútbol argentino, con 352 participantes en su pasada edición, pero tan sólo 4 ascensos al Torneo Federal A . Una verdadera carnicería.

En las últimas semanas, el Consejo Federal comenzó a acelerar para permitir el comienzo de la versión 2025/26. Según confirmó el portal especializado Ascenso del Interior, las dos fechas elegidas para el pitazo inicial son el 12 de octubre y el 2 de noviembre.

Debido a que en medio se darán las elecciones de medio término, el 26 de octubre, la alternativa del 2 de noviembre toma fuerza por estas horas debido a que evitará parates indeseados. Además, le dará un poco más de tiempo a los participantes para armar sus planteles, y realizar pretemporada.

Lo que si está claro es que la forma de disputa no se alejará demasiado de lo habitual. Disputas regionales, con zonas de tres o cuatro equipos por cercanía geográfica, hasta alcanzar un finalista en cada sector del país . De todo Cuyo saldrá un representante, que jugará por el ascenso al Federal A.

Los equipos que participarían del Regional por Mendoza:

FADEP - Guaymallén FADEP y Guaymallén se arman pensando en el Torneo Regional Federal Amateur

Hay un aspecto que todavía no está claro del todo, y es el de los equipos que participarán de la edición que se viene. Si bien algunos conjuntos obtienen su boleto por salir campeones de sus respectivas ligas, cabe destacar que la cuarta categoría del fútbol también puede disputarse por invitación.

De esta forma, todos los años el Consejo Federal de AFA otorga licencias deportivas para aquellos clubes que tienen el nivel deportivo, logístico o histórico para animar el certamen, pero que no alcanzaron la clasificación dentro del campo.

Por Mendoza, debido a la información recabada a esta hora, jugarían: FADEP, Atlético Argentino, Guaymallén, Huracán y Sportivo Pedal de San Rafael, Ferro y Pacífico de General Alvear, Club San Carlos, Volantes Unidos de Malargüe, y La Dormida de Santa Rosa. Sin embargo, esta lista seguramente sufrirá modificaciones.