Federal A: San Martín clasificó y Huracán perdió más que un partido

Atlético Club San Martín venció a Gutiérrez Sport Club , mientras que Huracán Las Heras cayó derrotado en casa por Santamarina de Tandil, en la fecha 8 de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A . De esta forma, el León logró la clasificación a los playoffs, mientras que el Globo quedó más que complicado.

El equipo de Christian Corrales superó 2 a 0 a Gutiérrez Sport Club en un encuentro que no tuvo equivalencias y que se definió en la primera mitad . El doblete de Ignacio Castro le aseguró el boleto a los playoffs al Chacarero, que ahora cerrará la Reválida visitando a Sol de Mayo en Viedma.

El Chacarero fue el dueño de la pelota, y no se desesperó en la búsqueda del gol. Sus volantes se movieron con cierta libertad en campo propio, debido a que el Celeste prescindió de la presión alta y trató de cortar los caminos bien cerca de Cebreiro.

San Martín tardó 15 minutos en encontrar la fórmula para romper el cero, cuando Juan Manuel Marital tiró centro por la izquierda, e Ignacio Castro apareció en soledad por sorpresa para empujarla. De la misma forma llegó el segundo , esta vez con Gómez mandándola al área desde la derecha y el propio Castro desatando el grito.

Si bien el local contó con más chances durante lo que restó del juego, dio la sensación de que se dedicó a manejar las cargas y planchó el partido. Consumió el reloj ante un plantel de Gutiérrez lleno de amor propio , que sólo contó con dos jugadores suplentes y el arquero de relevo, y terminó con medio equipo acalambrado y desgastado.

En la visita se destacaron el habilidoso Nabil Pérez, eléctrico y peligroso con la pelota en los pies, y el voluntarioso delantero Nahuel Páez, que estuvo solo en el frente de ataque.

De esta manera, el Chacarero aseguró su lugar en los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional y comienza a ilusionarse con el operativo retorno. Gutiérrez, por su parte, perdió otra vez.

Huracán Las Heras y una derrota que le complica el futuro:

image Huracán perdió en casa HLH

Huracán Las Heras sufrió un duro traspié en su reducto al caer con Santamarina de Tandil por 2 a 1. De esta forma, quedó más que complicado respecto al futuro, y la clasificación a los duelos de eliminación directa pende de un hilo.

Se trató de un partido complicado, ante un rival que tiene la mente puesta en zafar del descenso, y que necesitaba la victoria como el agua. El Globo, por su parte, sólo le servía ganar para no perder pisada en la pelea por seguir con vida.

La figura de la tarde fue el delantero visitante Martín Comachi, autor de un doblete para el triunfo Tandilense. El primero llegó a los 37 de la etapa inicial, mientras que el segundo lo convirtió a los 30 del complemento.

El Globo llegó a ilusionarse con revertir el mal comienzo, gracias al empate transitorio convertido por Agustín Muñoz. Sin embargo, no logró concretar la remontada y quedó complicado para lo que viene.