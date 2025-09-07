Turismo Nacional: Gonzalo Antolín volvió al triunfo y se prende en la lucha por el campeonato en Clase 2

Después de un par de fines de semana f rustrantes, Gonzalo Antolín tuvo su merecida revancha en la Clase 2 del Turismo Nacional . El piloto de San Rafael se impuso con autoridad en el autódromo de Buenos Aires , donde se disputó la “Carrera de los 200 Pilotos”, válida por la 9ª fecha del campeonato 2025.

Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza lo ganó de guapo y bajó al puntero en el Parque

Antolín venía de denunciar un sabotaje en la final de Oberá , donde ni siquiera pudo largar, y de sufrir un duro revés en la competencia de invitados, donde su compañero Tomás Vitar lideraba cómodamente hasta que una embestida desde atrás de “Josito” Di Palma en la última curva y a metros de la llegada arruinó las chances de victoria. Esta vez, sin embargo, nada se interpuso entre él y el triunfo.

Gracias al triunfo del uruguayo Facundo Ferra en la carrera de invitados, Joaquín Cafaro (Toyota Etios) partió desde la pole. Pero la alegría le duró poco, porque en la segunda vuelta fue superado por Antolín, que ejecutó una maniobra impecable en la curva 1.

Desde allí, el mendocino impuso su ritmo y se escapó, sin que nadie pudiera seguirlo. “Tenía un auto de otra categoría”, reconoció Ferra con honestidad.

El sanrafaelino logró un triunfazo en el Autódromo de Buenos Aires, donde dominó de punta a punta.

“Estábamos muy necesitados de una victoria, veníamos buscando esto hace cuatro o cinco fechas. Este triunfo es una doble revancha”, expresaría luego Antolín. El desenlace de la carrera fue con auto de seguridad, debido a un incidente sin consecuencias graves en la curva 1 que involucró a Braian Reinoso, Emiliano Urquiza y Valentino Quattrocchi.

image Gonzalo Antolín, en la curva 1 pasó a Joaquín Cafaro y pasó liderar la competencia. Se impuso de punta a punta en Buenos Aires. @prensatn

Con esta victoria, la tercera en su historial dentro de la Clase 2 (las anteriores fueron en Oberá y Trelew en 2024), Antolín cumple con el requisito reglamentario para aspirar al título. Llegó a Buenos Aires 7º en el campeonato, a 38 puntos del líder, y se va 3º, a solo 6 unidades.

Francisco Coltrinari (Peugeot 208), que largó 15º y finalizó 10º, logró mantener el liderazgo del certamen, aunque ahora con apenas 2 puntos de ventaja sobre Bautista Damiani (Toyota Yaris), que finalizó 8º. Por su parte, Cafaro sumó su tercer podio del año y el sexto en la divisional, y se ubica 4º en la tabla general, a 9 unidades de la cima.

La próxima cita del Turismo Nacional será del 10 al 12 de octubre en el autódromo de Rosario, en la provincia de Santa Fe.