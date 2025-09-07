El italiano, actual campeón defensor, y el español de 22 años se enfrentarán este domingo en una final histórica que definirá el último Grand Slam del año y el liderazgo del ranking ATP.

Alcaraz vs Sinner: a qué hora juegan hoy por el título y el número 1 del mundo.

Alcaraz vs Sinner: a qué hora juegan hoy por el título y el número 1 del mundo.

El US Open 2025 tendrá este domingo otra final para el infarto: el italiano Jannik Sinner (1°) y el español Carlos Alcaraz (2°) se medirán desde las 15 (hora argentina) en el estadio Arthur Ashe por el último Grand Slam de la temporada y, además, por el número 1 del ranking mundial.

Sinner llega como campeón defensor en Nueva York y buscará conquistar su quinto título de Grand Slam, el tercero en este 2025 tras levantar los trofeos en el Abierto de Australia y Wimbledon. El italiano mostró una gran solidez en todo el torneo, cediendo apenas algunos pasajes de tensión ante los canadienses Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime.

En la otra vereda, Alcaraz atraviesa un presente brillante. El murciano no perdió ningún set en todo el torneo y en semifinales eliminó nada menos que a Novak Djokovic, el máximo ganador de la historia del tenis, por 6-4, 7-6(4) y 6-2. El español de 22 años busca recuperar la corona en el US Open, que ya conquistó en 2022 cuando apenas tenía 19 años.

Rivalidad de época El choque de este domingo será el tercer enfrentamiento consecutivo en finales de Grand Slam entre ambos. En Roland Garros, Alcaraz se quedó con una victoria épica, pero un mes después Sinner tuvo revancha en Wimbledon, donde levantó por primera vez el trofeo en el césped londinense.

G0IgDCnWIAEK5PS Con un dominio absoluto sobre el circuito en los últimos dos años, Sinner y Alcaraz se repartieron todos los títulos de los torneos grandes entre 2024 y 2025, sacando una amplia diferencia frente al resto de los jugadores.