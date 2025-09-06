6 de septiembre de 2025 - 09:59

Tenis: Una final de pesos pesados en el US Open

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentan en la final del US Open, el que gane quedará como número 1 del mundo

Tenis. Jannik Sinner finalista del US Open y actual Número 1 del mundo.

Tenis. Carlos Alcaraz número 2 del mundo y que jugará la final del US Open.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis italiano Jannik Sinner (1°) y el español Carlos Alcaraz (2°) se enfrentarán este domingo en la final del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año, donde también estará en juego el número 1 del mundo.

El encuentro, que será el más importante del año por todo lo que hay en juego, está programado para las 3 de la tarde, hora de Mendoza.

¿Cómo llegó Sinner a la gran final?

Sinner se metió en la final a base de actuaciones muy sólidas, superando a todos sus rivales con relativa comodidad. Los únicos que llegaron a ponerlo mínimamente en aprietos fueron los canadienses Denis Shapovalov (27°) y Felix Auger-Aliassime (25°) en la tercera ronda y en la semifinal, respectivamente.

El italiano, que es el campeón defensor en el US Open, quiere conquistar su quinto título de Grand Slam y el tercero en el 2025, donde ya ganó el Abierto de Australia y Wimbledon.

El camino del Murciano al partido por el oro y la copa

Del otro lado estará el oriundo de Murcia: Carlos Alcaraz, quien arrasó en todas las rondas previas y se metió en la final sin perder ningún set en todo el torneo.

En las semifinales, el español de solo 22 años dio una gran muestra de carácter para superar por 6-4, 7-6(4) y 6-2 al serbio Novak Djokovic, el tenista más ganador de la historia.

Alcaraz también quiere volver a conquistar la corona en el US Open, torneo que ganó en el 2022 cuando tenía solo 19 años.

Esta final, además, tendrá el condimento extra de que estará en juego el número 1 del ranking ATP, que actualmente está en manos de Sinner.

Dominio absoluto de Sinner y Alcaraz

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se adueñaron del circuito ATP principalmente en los últimos dos años, repartiéndose entre ellos todos los títulos en los torneos de Grand Slam que se disputaron en 2024 y 2025.

Como si esto fuera poco, le sacaron una diferencia abismal al resto y se enfrentarán por tercera ocasión consecutiva en una final de este tipo de torneos.

La primera de ellas fue en Roland Garros, donde Alcaraz dio vuelta un partido inolvidable, mientras que solo un mes después Sinner se tomó revancha y lo superó en el encuentro decisivo de Wimbledon, para gritar campeón por primera vez en el césped del All England Club.

