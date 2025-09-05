Tenis: Carlos Alcaraz venció al legendario Novak Djokovic y va por otro título en Nueva York

Carlos Alcaraz volvió a mostrar por qué es uno de los nombres más temidos del circuito. En una actuación sólida y dominante, venció a Novak Djokovic en tres sets (6-4, 7-6 y 6-2) y se metió en la final del Abierto de los Estados Unidos, torneo que ya conquistó en 2022. En un Arthur Ashe Stadium repleto, el joven español firmó otra exhibición que confirma su presente arrollador, no ha cedido un solo set en todo el certamen.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1964073105258643729?t=aRjxModLV8Kd5EkGpA1YMw&s=08&partner=&hide_thread=false
La semifinal fue un cruce cargado de expectativa entre dos gigantes del tenis actual. Pero esta vez, Alcaraz impuso su ritmo desde el inicio y rompió el servicio de Djokovic en el primer game. Aunque el serbio intentó mantenerse en partido, no logró revertir el dominio del murciano, que cerró el primer parcial 6-4.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1964087956924227685?t=Fy1M_MUeb9CnnncIPmlQ4w&s=08&partner=&hide_thread=false
En el segundo set, Djokovic mostró reacción y llegó a ponerse 3-0 arriba, pero la solidez del español volvió a aparecer: recuperó el quiebre, emparejó el trámite y llevó todo al tie-break, donde fue más preciso y efectivo para quedarse con el set.
image
El abrazo entre Carlos Alcaraz y Nole Djokovic tras el duelo en semifinales. El español no ocultó su admiración por el serbio.
Gentileza.
Ya en el tercero, el desgaste físico comenzó a notarse en el serbio, que incluso pidió atención médica. Alcaraz, por su parte, no aflojó: quebró temprano y no le dio respiro a su rival. Con puntos agresivos y pocos errores, selló un contundente 6-2 que lo depositó en una nueva final de Grand Slam.
Un camino perfecto hacia la final
Con esta victoria, Alcaraz llega al partido decisivo sin haber perdido ningún set. En su camino eliminó a Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jií Leheka y ahora a Djokovic, una lista que refleja su autoridad en el torneo.
Además, redujo la ventaja en el historial frente al serbio: ahora Djokovic lidera 5-4 en enfrentamientos directos.
image
Novak Djokovic. El estadio se puso de pie para ovacionar a Nole cuando se retiraba del cancha. Pese a la derrota siempre lució una sonrisa.
Gentileza.
Sinner o Auger-Aliassime, el próximo desafío
El rival del español saldrá del cruce entre el número uno del mundo, Jannik Sinner, y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Si el italiano avanza, se reeditará la final de Wimbledon, donde Sinner venció a Alcaraz. En contrapartida, el español se impuso en Roland Garros y buscará revancha en una hipotética final.
image
Dos potencias: Carlos Alcaraz y Nole Djokovic.
Gentileza.
Djokovic y una temporada sin finales de Grand Slam
Por su parte, Djokovic volvió a quedar fuera de una definición en los torneos grandes: no pudo alcanzar la final en ninguno de los cuatro Grand Slams del año, una rareza para el veterano campeón de 24 títulos grandes. En el US Open, venía de eliminar a nombres como Fritz, Struff y Norrie, pero esta vez se topó con un rival más joven, más rápido y en un gran estado físico.