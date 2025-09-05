Tenis: Carlos Alcaraz venció al legendario Novak Djokovic y va por otro título en Nueva York

El tenista español venció en tres sets al incansable y admirable Djokovic, y jugará su segunda final del US Open . Nole, pese a la derrota, se llevó todas las ovaciones en un colmadísimo Arthur Ashe Stadium.

El tenista español, tras vencer a Nole Djokovic confirmó su presente arrollador, no ha cedido un solo set en todo el Abierto de Estados Unidos.

Carlos Alcaraz volvió a mostrar por qué es uno de los nombres más temidos del circuito. En una actuación sólida y dominante, venció a Novak Djokovic en tres sets (6-4, 7-6 y 6-2) y se metió en la final del Abierto de los Estados Unidos, torneo que ya conquistó en 2022. En un Arthur Ashe Stadium repleto, el joven español firmó otra exhibición que confirma su presente arrollador, no ha cedido un solo set en todo el certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1964073105258643729?t=aRjxModLV8Kd5EkGpA1YMw&s=08&partner=&hide_thread=false GRACIAS POR TU TENIS NOLE.



OJALÁ NO TE RETIRES NUNCA.pic.twitter.com/vfsacQw04E — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 5, 2025 La semifinal fue un cruce cargado de expectativa entre dos gigantes del tenis actual. Pero esta vez, Alcaraz impuso su ritmo desde el inicio y rompió el servicio de Djokovic en el primer game. Aunque el serbio intentó mantenerse en partido, no logró revertir el dominio del murciano, que cerró el primer parcial 6-4.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1964087956924227685?t=Fy1M_MUeb9CnnncIPmlQ4w&s=08&partner=&hide_thread=false "Es digno de admirar dentro y fuera de la pista. Es una persona maravillosa, humilde, siempre dispuesto a ayudar. Eso es lo que le hace verdaderamente grande".



Carlos Alcaraz sobre Novak Djokovic pic.twitter.com/lEUXgyIUKb — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 5, 2025 En el segundo set, Djokovic mostró reacción y llegó a ponerse 3-0 arriba, pero la solidez del español volvió a aparecer: recuperó el quiebre, emparejó el trámite y llevó todo al tie-break, donde fue más preciso y efectivo para quedarse con el set.

image El abrazo entre Carlos Alcaraz y Nole Djokovic tras el duelo en semifinales. El español no ocultó su admiración por el serbio. Gentileza. Ya en el tercero, el desgaste físico comenzó a notarse en el serbio, que incluso pidió atención médica. Alcaraz, por su parte, no aflojó: quebró temprano y no le dio respiro a su rival. Con puntos agresivos y pocos errores, selló un contundente 6-2 que lo depositó en una nueva final de Grand Slam.

Un camino perfecto hacia la final Con esta victoria, Alcaraz llega al partido decisivo sin haber perdido ningún set. En su camino eliminó a Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jií Leheka y ahora a Djokovic, una lista que refleja su autoridad en el torneo.