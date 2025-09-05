5 de septiembre de 2025 - 18:42

Tras el fallo que lo eliminó, Independiente de Avellaneda le declaró la guerra a CONMEBOL

Independiente de Avellaneda decidió romper relaciones con la CONMEBOL, al solicitarle que le devuelva los elementos del Museo en Paraguay.

Independiente de Avellaneda fue eliminado de la Copa por los incidentes

Por Redacción Deportes

Los directivos de Independiente de Avellaneda se mostraron indignados por la decisión de CONMEBOL de eliminarlos de la Copa Sudamericana tras los incidentes entre las parciales del Rojo y la U de Chile. A modo de respuesta, enviaron un durísimo ultimátum al ente rector.

Fuerte comunicado del Rojo por la eliminación:

"El Club Atlético Independiente, asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y mas de 170.000 socias y socios, se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución", comienzan.

Luego, aprovechan para cargar contra las SAD, modelo de gestión que posee la Universidad de Chile. "El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial. Al fallar en su favor, la CONMEBOL no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva".

El duro pedido de Independiente de Avellaneda a CONMEBOL:

Independiente de Avellaneda pidió la restitución de sus trofeos

En la parte final del comunicado, el elenco de Avellaneda pidió formalmente la devolución de los elementos representativos de la institución en el Museo de la entidad. "Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente con nuestros titulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la CONMEBOL para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espiritu del fútbol sudamericano", justificaron.

Finalmente, Independiente expresó: "Por ello, exigimos de manera inmediata: que se elimine toda referencia a nuestra Institución en el marco del Museo de la CONMEBOL mientras usted continue en la presidencia y que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la CONMEBOL, pues no admitimos que se exhiban en un ambito que contradice los valores que los hicieron posibles"

