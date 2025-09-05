Tras el fallo que lo eliminó, Independiente de Avellaneda le declaró la guerra a CONMEBOL

Independiente de Avellaneda decidió romper relaciones con la CONMEBOL, al solicitarle que le devuelva los elementos del Museo en Paraguay.

Los directivos de Independiente de Avellaneda se mostraron indignados por la decisión de CONMEBOL de eliminarlos de la Copa Sudamericana tras los incidentes entre las parciales del Rojo y la U de Chile. A modo de respuesta, enviaron un durísimo ultimátum al ente rector.

A través de un comunicado difundido por las redes sociales, y enviado de manera directa al presidente de la Confederación Alejandro Domínguez, el mandamás Néstor Grindetti sentó posición en relación al fallo del encuentro suspendido.

Fuerte comunicado del Rojo por la eliminación: image "El Club Atlético Independiente, asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y mas de 170.000 socias y socios, se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución", comienzan.

Luego, aprovechan para cargar contra las SAD, modelo de gestión que posee la Universidad de Chile. "El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial. Al fallar en su favor, la CONMEBOL no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva".

Por otra parte, la carta expresa su preocupación por la jurisprudencia que sienta el fallo. "La decisión de la CONMEBOL sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia mas brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como "premio la clasificación desde un escritorio".