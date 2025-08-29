El Gobierno de Gabriel Boric alentó a los argentinos a retomar los tours de compras en Chile

Los incidentes entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda , que se desató luego del partido por la Copa Sudamericana , derivó en amenazas contra ciudadanos argentinos y en la suspensión de algunos “tours de compras” . El ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, intervino para dar un mensaje de calma.

El ministro sostuvo que los turistas argentinos pueden “visitar tranquilamente nuestro país” . El episodio ocurrió esta semana y tuvo su punto más álgido en la cuarta región de Chile, donde una familia argentina residente decidió abandonar el país tras más de diez años, luego de sufrir agresiones de vecinos.

Hubo una gran viralización en redes sociales de mensajes intimidatorios hacia argentinos, lo que llevó a que ciertos viajes fueran cancelados o reprogramados. Sin embargo, algunas agencias de turismo reanudaron la oferta de viajes, lo que redujo el impacto inicial.

El Ministro de Seguridad de Gabriel Boric aseguró que los argentinos pueden visitar sin temor el país vecino.

Frente a las consultas públicas, Cordero afirmó que la situación surgió a partir de “un antecedente levantado por algunas agencias de turismo” y explicó que Carabineros, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), están verificando la existencia de amenazas . También aseguró que las fuerzas de seguridad adoptaron mecanismos preventivos para evitar inconvenientes a los visitantes extranjeros.

El caso más grave fue el de una familia hincha de Independiente, que residía desde hacía más de una década en Chile. Uno de sus integrantes relató: “Después del partido por la Copa Sudamericana se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles a la noche. Fueron a la casa de mis padres , le dispararon al frente y a su camioneta. También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer”.

El testimonio agregó que, tras denunciar los hechos, un carabinero local les recomendó abandonar el país por unos días. “El carabinero le dijo que era lo mejor. Mi esposa no quiere ni oír hablar de volver a Chile”, expresó.

El regreso de la familia a Mendoza encendió las alarmas y puso presión sobre las autoridades chilenas. Ante la repercusión, Cordero insistió en que el Estado está tomando las medidas de resguardo necesarias y remarcó que los argentinos no deberían temer por su seguridad al visitar Chile.

“Le hemos pedido a Carabineros verificar si esa denuncia efectivamente existe. Pero lo único que puedo decir es que los turistas argentinos pueden visitar tranquilamente nuestro país, porque en el evento de tener un legítimo temor, están las instituciones policiales tomando las medidas de resguardo adecuadas”, concluyó el ministro.