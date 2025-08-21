21 de agosto de 2025 - 10:16

El presidente de Chile, indignado por la violencia en Avellaneda: "Nada justifica un linchamiento"

Tras los graves incidentes en la cancha de Independiente, Gabriel Boric se pronunció en su cuenta de X.

Boric condenó la violencia en Avellaneda: Nada justifica un linchamiento.

Boric condenó la violencia en Avellaneda: "Nada justifica un linchamiento".

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boric calificó lo sucedido como “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización” y afirmó que será la justicia la que determine las responsabilidades. Al mismo tiempo, aseguró que la prioridad de su Gobierno es "conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías".

“Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, señaló, y agregó que instruyó al embajador José Antonio Viera Gallo a dirigirse personalmente tanto a la comisaría donde están los hinchas demorados como al hospital donde fueron trasladados los heridos, con el fin de garantizar su seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1958376692654715283&partner=&hide_thread=false

El partido, que estaba igualado 1-1, se tornó incontrolable en el entretiempo luego de disturbios en la tribuna visitante, donde se arrojaron butacas hacia el sector local.

La policía ingresó para desalojar a los hinchas chilenos y, pese a que el juego se reanudó, fue interrumpido nuevamente a los dos minutos tras la invasión de campo de un grupo de simpatizantes. A ello se sumó el lanzamiento de una bomba de estruendo desde la parcialidad visitante y choques con un sector disidente de la barra de Independiente, lo que desató un “caos total”.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente
Graves incidentes entre los hinchas de la

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente.

El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos

Hospital Fiorito:

  • Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.
  • Jaime Mora: cirugía por fractura.
  • Pablo Mora: politraumatismo.
  • Brayan Martínez: apuñalado.
  • Ignacio Castro: sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo: politraumatismo.
  • Sebastián Aliste: politraumatismo.
  • Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu: politraumatismo.
  • Carlos Mesa: politraumatismo.
  • Román Silva: politraumatismo.
  • Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón:

  • Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.
  • Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.
  • Renato Urbina: traumatismo de cráneo.
Independiente - Universidad de Chile
Independiente - Universidad de Chile.

Independiente - Universidad de Chile.

Hospital Wilde:

  • Joaquín Vaina, politraumatismo.
  • Rubén Torres: politraumatismo.
  • José Acuiada: politraumatismo.
  • Patricio Valenzuela: politraumatismo.
