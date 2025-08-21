El presidente de Chile, indignado por la violencia en Avellaneda: "Nada justifica un linchamiento"

Tras los graves incidentes en la cancha de Independiente, Gabriel Boric se pronunció en su cuenta de X.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció con dureza tras los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, donde hinchas visitantes fueron atacados por un sector de la barra local. “ Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, sentenció el mandatario en un mensaje publicado en X.

Boric calificó lo sucedido como “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización” y afirmó que será la justicia la que determine las responsabilidades. Al mismo tiempo, aseguró que la prioridad de su Gobierno es "conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías".

“Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, señaló, y agregó que instruyó al embajador José Antonio Viera Gallo a dirigirse personalmente tanto a la comisaría donde están los hinchas demorados como al hospital donde fueron trasladados los heridos, con el fin de garantizar su seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1958376692654715283&partner=&hide_thread=false Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025 El partido, que estaba igualado 1-1, se tornó incontrolable en el entretiempo luego de disturbios en la tribuna visitante, donde se arrojaron butacas hacia el sector local.

La policía ingresó para desalojar a los hinchas chilenos y, pese a que el juego se reanudó, fue interrumpido nuevamente a los dos minutos tras la invasión de campo de un grupo de simpatizantes. A ello se sumó el lanzamiento de una bomba de estruendo desde la parcialidad visitante y choques con un sector disidente de la barra de Independiente, lo que desató un “caos total”.