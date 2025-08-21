21 de agosto de 2025 - 08:54

Se conoció el estado de salud del hincha chileno que cayó desde la tribuna de Independiente y del resto de los heridos

Se conoció la palabra de Michael Clark, presidente de la U de Chile, tras los incidentes en el partido de Copa Sudamericana.

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile

De acuerdo con el medio Noticias Argentinas, el caos habría comenzado cuando seguidores de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, arrojaron proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

El estado de salud de los heridos en la cancha de Independiente

Fue el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, quien habló tras los violentos hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América: “El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas, golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, explicó el presidente del equipo chileno en conferencia de prensa.

En el Hospital Perón, se encuentran 3 personas, todas fuera de riesgo vital, con heridas leves. En el hospital Wilde, hay 4 compatriotas con golpes y cortes, pero ninguno corre peligro de muerte”, agregó el mandatario, quien denunció falta de seguridad en el estadio Libertadores de América: "pude conversar brevemente con algunas personas del plantel, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”, explicó el dirigente.

También confirmó que alrededor de 97 personas están en comisarías, aunque aún no cuentan con los nombres completos. “En cuanto tengamos acceso a las cámaras, los identificaremos. Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”, recordó.

El estado de los hinchas heridos de la U de Chile

Según el reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda. Doce heridos, uno de ellos con riesgo vital. Las identidades de las personas ingresadas son las siguientes:

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.
