"Destrozado": la reacción de los jugadores chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Los futbolistas chilenos de Independiente , Felipe Loyola y Pablo Galdames, expresaron públicamente su rechazo y consternación por los incidentes ocurridos durante el partido entre el Rojo y la Universidad de Chile , correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que terminó cancelado por Conmebol .

Se conoció el estado de salud del hincha chileno que cayó desde la tribuna de Independiente y del resto de los heridos

Lo cierto es que ambos futbolistas trasandinos se trasladaron a sus respectivas redes sociales para repudiar uno de los sucesos que tiñen de negro lo que debería ser un espectáculo pacífico.

El primero en hacer referencia a los tristes sucesos fue Felipe Loyola , quien manifestó su profundo dolor por lo sucedido: “Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba . Todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia”.

El futbolista de la Selección chilena, remarcó además que se trató de una jornada que no debería repetirse bajo ninguna circunstancia.

Por su parte, Pablo Galdames, también internacional chileno, se refirió a lo ocurrido con un mensaje en el que puso el foco en los heridos: “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales. Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente”.

Además, el defensor llamó a las autoridades a asumir responsabilidades: “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”.

image

Hay que decir que los testimonios de Loyola y Galdames se dieron horas después de que Conmebol resolviera la cancelación definitiva del encuentro por la falta de garantías de seguridad. El saldo de la jornada incluyó 19 heridos, dos en estado grave, y casi un centenar de detenidos.

Ambos jugadores enfrentan una situación particular: forman parte del plantel de Independiente, pero al mismo tiempo son compatriotas de los hinchas visitantes afectados por la violencia.