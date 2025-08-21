21 de agosto de 2025 - 11:17

"Destrozado": la reacción de los jugadores chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Felipe Loyola y Pablo Galdames repudiaron los incidentes en el estadio Libertadores de América y reclamaron responsabilidades.

Dos jugadores de Independiente lamentaron los hechos y reclamaron profundas medidas de seguridad y justicia.

Dos jugadores de Independiente lamentaron los hechos y reclamaron profundas medidas de seguridad y justicia.

Foto:

Por Redacción

Los futbolistas chilenos de Independiente, Felipe Loyola y Pablo Galdames, expresaron públicamente su rechazo y consternación por los incidentes ocurridos durante el partido entre el Rojo y la Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que terminó cancelado por Conmebol.

Leé además

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile

Se conoció el estado de salud del hincha chileno que cayó desde la tribuna de Independiente y del resto de los heridos

Por Redacción Deportes
La brutal golpiza de hinchas de Independiente a fans de la U de Chile

"Pedí perdón": el escalofriante video de barras de Independiente que agredieron a dos hinchas chilenos

Por Redacción Deportes

Lo cierto es que ambos futbolistas trasandinos se trasladaron a sus respectivas redes sociales para repudiar uno de los sucesos que tiñen de negro lo que debería ser un espectáculo pacífico.

Independiente - Universidad de Chile
Independiente - Universidad de Chile.

Independiente - Universidad de Chile.

Desde el campo y con dolor: las voces de Loyola y Galdames luego de la noche de terror en cancha de Independiente

El primero en hacer referencia a los tristes sucesos fue Felipe Loyola, quien manifestó su profundo dolor por lo sucedido: “Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba. Todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia”.

image

El futbolista de la Selección chilena, remarcó además que se trató de una jornada que no debería repetirse bajo ninguna circunstancia.

Por su parte, Pablo Galdames, también internacional chileno, se refirió a lo ocurrido con un mensaje en el que puso el foco en los heridos: “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales. Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente”.

Además, el defensor llamó a las autoridades a asumir responsabilidades: “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”.

image

Hay que decir que los testimonios de Loyola y Galdames se dieron horas después de que Conmebol resolviera la cancelación definitiva del encuentro por la falta de garantías de seguridad. El saldo de la jornada incluyó 19 heridos, dos en estado grave, y casi un centenar de detenidos.

Ambos jugadores enfrentan una situación particular: forman parte del plantel de Independiente, pero al mismo tiempo son compatriotas de los hinchas visitantes afectados por la violencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El comunicado de Conmebol

Conmebol canceló el partido entre Independiente y la U de Chile tras los graves incidentes en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Independiente y U de Chile en la mira de Conmebol

Independiente y la U de Chile podrían recibir sanciones históricas tras la brutal batalla en las tribunas

El embajador de Chile cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda y dijo que hay 97 detenidos.

El embajador de Chile confirmó que hay 97 detenidos y cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Medios chilenos

Graves incidentes en Independiente-U. de Chile y vergüenza mundial: así reaccionaron los medios chilenos

Por Redacción