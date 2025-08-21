21 de agosto de 2025 - 10:41

El embajador de Chile confirmó que hay 97 detenidos y cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda

José Antonio Viera Gallo detalló que "hay por lo menos dos heridos graves" y "felizmente no hubo muertos".

El embajador de Chile cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda y dijo que hay 97 detenidos.

Los Andes | Redacción Deportes
“No fui al estadio, pero había gente de la Embajada y no se vieron las garantías de seguridad que, por ejemplo, se observaron en un partido disputado en La Plata”, sostuvo el diplomático en diálogo con TN.

Viera Gallo también dijo que “es una vergüenza que vengan hinchas con espíritu violento” y pidió celeridad en la actuación judicial respecto a los detenidos: “Esperemos que la Fiscalía actúe rápidamente respecto de los detenidos que deben ser liberados”.

El embajador contó que durante la madrugada recorrió comisarías y hospitales para interesarse por sus compatriotas. “Estuve en la comisaría séptima de Sarandí, hay 97 detenidos, y una vez que se expida la Fiscalía serían liberados mañana a más tardar. Recorrí los hospitales y hay por lo menos dos heridos graves. Hasta ahora felizmente no hubo muertos, como se decía por redes sociales”, señaló.

Respecto al caos que se vivió en Avellaneda, relató que incluso “un bus con hinchas que se iba y lo hicieron regresar, producto de la confusión que se creó”.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente
Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente.

El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos

Hospital Fiorito:

  • Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.
  • Jaime Mora: cirugía por fractura.
  • Pablo Mora: politraumatismo.
  • Brayan Martínez: apuñalado.
  • Ignacio Castro: sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo: politraumatismo.
  • Sebastián Aliste: politraumatismo.
  • Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu: politraumatismo.
  • Carlos Mesa: politraumatismo.
  • Román Silva: politraumatismo.
  • Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón:

  • Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.
  • Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.
  • Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde:

  • Joaquín Vaina, politraumatismo.
  • Rubén Torres: politraumatismo.
  • José Acuiada: politraumatismo.
  • Patricio Valenzuela: politraumatismo.
