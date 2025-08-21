El embajador de Chile confirmó que hay 97 detenidos y cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda

José Antonio Viera Gallo detalló que "hay por lo menos dos heridos graves" y "felizmente no hubo muertos".

El embajador de Chile cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda y dijo que hay 97 detenidos.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, criticó con dureza el dispositivo de seguridad implementado en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, suspendido el miércoles por la noche tras los graves incidentes en Avellaneda.

“No fui al estadio, pero había gente de la Embajada y no se vieron las garantías de seguridad que, por ejemplo, se observaron en un partido disputado en La Plata”, sostuvo el diplomático en diálogo con TN.

Viera Gallo también dijo que “es una vergüenza que vengan hinchas con espíritu violento” y pidió celeridad en la actuación judicial respecto a los detenidos: “Esperemos que la Fiscalía actúe rápidamente respecto de los detenidos que deben ser liberados”.

Embed Barbarie en la cancha de Independiente I El embajador de Chile en la Argentina José Antonio Viera-Gallo dijo que "es un día triste". Confirmó que hay 97 detenidos en Sarandí y los heridos no son de gravedad, excepto dos personas que fueron intervenidas quirúrgicamente. pic.twitter.com/aF1zCiwzzu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 21, 2025 Barbarie en la cancha de Independiente I El embajador de Chile en la Argentina José Antonio Viera-Gallo dijo que "es un día triste". Confirmó que hay 97 detenidos en Sarandí y los heridos no son de gravedad, excepto dos personas que fueron intervenidas quirúrgicamente. pic.twitter.com/aF1zCiwzzu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 21, 2025 El embajador contó que durante la madrugada recorrió comisarías y hospitales para interesarse por sus compatriotas. “Estuve en la comisaría séptima de Sarandí, hay 97 detenidos, y una vez que se expida la Fiscalía serían liberados mañana a más tardar. Recorrí los hospitales y hay por lo menos dos heridos graves. Hasta ahora felizmente no hubo muertos, como se decía por redes sociales”, señaló.

Respecto al caos que se vivió en Avellaneda, relató que incluso “un bus con hinchas que se iba y lo hicieron regresar, producto de la confusión que se creó”.