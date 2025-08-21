"Pedí perdón": el escalofriante video de barras de Independiente que agredieron a dos hinchas chilenos

Un video difundido en redes muestra a barras del Rojo forzando a hinchas chilenos a pedir disculpas. Hubo heridos, detenidos y suspensión del partido.

La brutal golpiza de hinchas de Independiente a fans de la U de Chile

La violencia volvió a ser protagonista en el fútbol sudamericano, cuando el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América, presentó incidentes de extrema gravedad que derivaron en la suspensión del encuentro.

En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales donde se muestra a integrantes de la barra brava de Independiente golpeando a dos hinchas chilenos y obligándolos a pedir disculpas mientras eran filmados. Las imágenes generaron fuerte repudio por la brutalidad de la escena y la ausencia de control en las tribunas.

Porque los barras de Independiente le abrieron la cabeza a dos chilenos y los obligaban a pedir perdón, parece un video en la cárcel https://t.co/36Vfscpqem — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) August 21, 2025 El inicio de los incidentes entre la barra de Independiente e hinchas de la U de Chile Los disturbios comenzaron en el segundo tiempo, cuando un grupo de simpatizantes de la U de Chile lanzó proyectiles, destrozó instalaciones y arrojó bombas de estruendo desde la tribuna visitante. La Policía ordenó el desalojo, pero algunos hinchas permanecieron en el sector y fueron atacados por barras locales que atravesaron la reja divisoria.

En el enfrentamiento se registraron escenas de gran violencia, con hinchas golpeados, desnudados y exhibidos contra el alambrado. Finalmente, el saldo de la jornada incluyó al menos 19 heridos trasladados a distintos hospitales de la zona, dos de ellos en estado grave. El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, confirmó que 12 ciudadanos chilenos permanecen internados, uno de ellos en condición crítica tras caer desde una tribuna.

Independiente 1 - U de Chile 1

AM 1350 Radio Buenos Aires https://t.co/IA7ywIPK4l… pic.twitter.com/zUDcmBrFBB — Luis Fregossi (@LuisFregossi) August 21, 2025 La Policía informó que hay cerca de 100 personas detenidas, en su mayoría hinchas visitantes, aunque también fueron identificados integrantes de la barra de Independiente que participaron de los ataques.