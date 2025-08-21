21 de agosto de 2025 - 09:17

"Pedí perdón": el escalofriante video de barras de Independiente que agredieron a dos hinchas chilenos

Un video difundido en redes muestra a barras del Rojo forzando a hinchas chilenos a pedir disculpas. Hubo heridos, detenidos y suspensión del partido.

La brutal golpiza de hinchas de Independiente a fans de la U de Chile

Los Andes | Redacción Deportes
La violencia volvió a ser protagonista en el fútbol sudamericano, cuando el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América, presentó incidentes de extrema gravedad que derivaron en la suspensión del encuentro.

En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales donde se muestra a integrantes de la barra brava de Independiente golpeando a dos hinchas chilenos y obligándolos a pedir disculpas mientras eran filmados. Las imágenes generaron fuerte repudio por la brutalidad de la escena y la ausencia de control en las tribunas.

El inicio de los incidentes entre la barra de Independiente e hinchas de la U de Chile

Los disturbios comenzaron en el segundo tiempo, cuando un grupo de simpatizantes de la U de Chile lanzó proyectiles, destrozó instalaciones y arrojó bombas de estruendo desde la tribuna visitante. La Policía ordenó el desalojo, pero algunos hinchas permanecieron en el sector y fueron atacados por barras locales que atravesaron la reja divisoria.

En el enfrentamiento se registraron escenas de gran violencia, con hinchas golpeados, desnudados y exhibidos contra el alambrado. Finalmente, el saldo de la jornada incluyó al menos 19 heridos trasladados a distintos hospitales de la zona, dos de ellos en estado grave. El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, confirmó que 12 ciudadanos chilenos permanecen internados, uno de ellos en condición crítica tras caer desde una tribuna.

La Policía informó que hay cerca de 100 personas detenidas, en su mayoría hinchas visitantes, aunque también fueron identificados integrantes de la barra de Independiente que participaron de los ataques.

¿Cuáles podrían ser las repercusiones y sanciones para ambos equipos?

La Conmebol decidió la suspensión definitiva del encuentro y anunció que el caso será tratado por sus órganos disciplinarios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los hechos y exigió garantías para la atención de los heridos y el respeto a los derechos de los detenidos.

La Cancillería chilena, el Consulado en Buenos Aires y la Embajada en Argentina trabajan en la asistencia a los afectados. Por su lado, en Argentina, la AFA y el club Independiente aún no emitieron un comunicado oficial, mientras crece la presión para que se investiguen las responsabilidades en materia de seguridad.

