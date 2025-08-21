Conmebol canceló el partido entre Independiente y la U de Chile tras los graves incidentes en Avellaneda

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un comunicado oficial en el que anunció la cancelación definitiva del partido entre Independiente y la Universidad de Chile , correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana , tras los incidentes acontecidos en el estadio Libertadores de América.

El organismo explicó que la decisión se adoptó por la falta de garantías de seguridad durante el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se registraron incidentes graves entre hinchas de ambos equipos.

Conmebol detalló que, pese a la aplicación de los protocolos previstos en el Manual de Clubes, “las condiciones de seguridad no fueron restablecidas”, lo que hizo imposible la continuidad del encuentro. Por esa razón, la Dirección de Competiciones y Operaciones resolvió la cancelación definitiva.

Este caso fue remitido a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol y a sus órganos judiciales, que deberán determinar los pasos a seguir. Entre las sanciones posibles se encuentran la nulidad del partido, multas económicas y sanciones deportivas para uno o ambos clubes.

La decisión implica que el encuentro no será reprogramado , y el futuro de la llave quedará sujeto a lo que disponga la instancia disciplinaria. Recordemos que el partido se encontraba en disputa cuando comenzaron los disturbios en la tribuna visitante. Los incidentes derivaron en enfrentamientos entre simpatizantes de Universidad de Chile e hinchas locales, lo que obligó a suspender el juego.

El mensaje oficial de la Conmebol

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, inicia el comunicado oficial de la Conmebol.

"Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", finaliza el mensaje publicado en la web oficial del organismo.