Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores: ¿se suspende por el mal tiempo en Buenos Aires?

Racing y Peñarol deben jugar este martes, desde las 21.30 y en el Cilindro de Avellaneda, el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Si bien hasta el momento no hay información oficial de las autoridades de Conmebol, la intensa lluvia que cae desde ayer a la noche generó interrogantes respecto a si el partido se podrá jugar.
Más allá de los rumores, el único que podrá resolver si el encuentro se podrá o no jugar como estaba programado es el árbitro Wilmar Roldán.
Una vez que Roldán llegue al Cilindro, el colombiano recorrerá el campo de juego y definirá si está en condiciones de afrontar el normal desarrollo del partido. ¿Cuándo se dará esto? A las 19 será la inspección.
Por las imágenes que se pudieron observar en estas horas, el terreno del Cilindro aparenta estar en buenas condiciones aunque también es cierto que la lluvia, según el servicio meteorológico, continuará sin interrupciones hasta prácticamente el horario previsto para el inicio.
¿Aguantará la cancha de Racing?
Otro tema a tener en cuenta serán cómo estarán los accesos hasta el estadio de Racing, que estará completo debido a que se agotaron todas las localidades de ambas parcialidades.
¿Se juegan los partidos en Vélez y Huracán?
Los otros dos encuentros de este martes que involucran a equipos argentinos son los que disputarán Vélez y Huracán frente a Fortaleza y Once Caldas, respetivamente.
Los dos partidos deben comenzar a las 19 y, como sucede con Racing, hay incertidumbre respecto a si se podrán disputar por la intensa lluvia que cae en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Las autoridades de Conmebol ya estuvieron recorriendo los campos de juego en Liniers y Parque Patricios, y el de Vélez es el que estaría en mejores condiciones: la pelota pica bien.
Igualmente, en caso de que la lluvia no se detenga, habrá que ver si el agua acumulada drena o dificulta la normal circulación del balón.