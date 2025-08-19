Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores: ¿se suspende por el mal tiempo en Buenos Aires?

Racing y la obligación de ganarle a Peñarol por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Más allá de los rumores, el único que podrá resolver si el encuentro se podrá o no jugar como estaba programado es el árbitro Wilmar Roldán.

LA LLUVIA NO CESA: Personal de la CONMEBOL revisa el estado del campo de juego en el Cilindro en la previa del Racing vs. Peñarol . Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GcHphVkxlo

Una vez que Roldán llegue al Cilindro, el colombiano recorrerá el campo de juego y definirá si está en condiciones de afrontar el normal desarrollo del partido. ¿Cuándo se dará esto? A las 19 será la inspección.

Por las imágenes que se pudieron observar en estas horas, el terreno del Cilindro aparenta estar en buenas condiciones aunque también es cierto que la lluvia, según el servicio meteorológico, continuará sin interrupciones hasta prácticamente el horario previsto para el inicio.

Otro tema a tener en cuenta serán c ómo estarán los accesos hasta el estadio de Racing , que estará completo debido a que se agotaron todas las localidades de ambas parcialidades.

¿Se juegan los partidos en Vélez y Huracán?

Los otros dos encuentros de este martes que involucran a equipos argentinos son los que disputarán Vélez y Huracán frente a Fortaleza y Once Caldas, respetivamente.

Los dos partidos deben comenzar a las 19 y, como sucede con Racing, hay incertidumbre respecto a si se podrán disputar por la intensa lluvia que cae en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Las autoridades de Conmebol ya estuvieron recorriendo los campos de juego en Liniers y Parque Patricios, y el de Vélez es el que estaría en mejores condiciones: la pelota pica bien.

Igualmente, en caso de que la lluvia no se detenga, habrá que ver si el agua acumulada drena o dificulta la normal circulación del balón.