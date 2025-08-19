19 de agosto de 2025 - 17:54

Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores: ¿se suspende por el mal tiempo en Buenos Aires?

El partido está programado para las 21.30 y la lluvia en Buenos Aires genera un interrogante respecto a si estarán dadas las condiciones para jugarlo. Recién a las 19 las autoridades inspeccionarán el campo de juego.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Redacción Deportes
Racing recibe a Peñarol por el partido de vuelta de los octavos de final. La Academia obligada a levantar un 1-0 en contra. 

Por Redacción Deportes
Más allá de los rumores, el único que podrá resolver si el encuentro se podrá o no jugar como estaba programado es el árbitro Wilmar Roldán.

¿Aguantará la cancha de Racing? Decide la Conmebol si se juega La Academia vs. Peñarol.

Otro tema a tener en cuenta serán cómo estarán los accesos hasta el estadio de Racing, que estará completo debido a que se agotaron todas las localidades de ambas parcialidades.

¿Se juegan los partidos en Vélez y Huracán?

Los otros dos encuentros de este martes que involucran a equipos argentinos son los que disputarán Vélez y Huracán frente a Fortaleza y Once Caldas, respetivamente.

Los dos partidos deben comenzar a las 19 y, como sucede con Racing, hay incertidumbre respecto a si se podrán disputar por la intensa lluvia que cae en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Las autoridades de Conmebol ya estuvieron recorriendo los campos de juego en Liniers y Parque Patricios, y el de Vélez es el que estaría en mejores condiciones: la pelota pica bien.

Igualmente, en caso de que la lluvia no se detenga, habrá que ver si el agua acumulada drena o dificulta la normal circulación del balón.

Por Redacción Deportes