Racing y la obligación de ganarle a Peñarol por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Este martes, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing debe cortar la racha de 3 caídas en el Cilindro. Pierde 1-0.

Racing recibe a Peñarol por el partido de vuelta de los octavos de final. La Academia obligada a levantar un 1-0 en contra.&nbsp;

Por su parte, el Manya tampoco pudo ganar el fin de semana y fue derrotado 2 a 1 por Boston River, que le cortó un invicto de seis encuentros. Además, no podrá contar en la vuelta con su goleador y figura, Leonardo Fernández, que fue reemplazado en el duelo de ida por una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

La probable formación de Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

La probable formación de Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores

Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.

Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores: todos los detalles

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
  • VAR: Juan Lara (CHI)
  • Estadio: Presidente Perón

Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

