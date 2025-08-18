Racing y la obligación de ganarle a Peñarol por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Este martes, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing debe cortar la racha de 3 caídas en el Cilindro. Pierde 1-0.

Racing recibe a Peñarol por el partido de vuelta de los octavos de final. La Academia obligada a levantar un 1-0 en contra.

Racing y Peñarol j ugarán este martes desde las 21.30 en el Cilindro, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo que dirige Gustavo Costas viene de caer en los minutos finales ante Tigre por el Clausura y buscará remontar la serie tras la derrota 1 a 0 en Montevideo. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de Fortaleza - Vélez.

Cómo llega Racing al duelo con Peñarol por la Copa Libertadores La Academia perdió su último compromiso ante Tigre en los minutos finales y acentuó su racha de tres caídas seguidas como local en igualdad de partidos jugados en el Torneo Clausura, igualando así el peor arranque en el Cilindro de su historia. En este panorama buscará recuperarse y remontar la serie contra el Carbonero, luego de la derrota por 1 a 0 en el Campeón del Siglo.

marcos rojo Cómo llega Peñarol al duelo con Racing por la Copa Libertadores Por su parte, el Manya tampoco pudo ganar el fin de semana y fue derrotado 2 a 1 por Boston River, que le cortó un invicto de seis encuentros. Además, no podrá contar en la vuelta con su goleador y figura, Leonardo Fernández, que fue reemplazado en el duelo de ida por una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

La probable formación de Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

La probable formación de Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.