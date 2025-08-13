Debut y caída: así fue el estreno de Marcos Rojo con la camiseta de Racing por Copa Libertadores

Tras su salida de Boca, Rojo debutó en la derrota 1-0 ante Peñarol por la ida de octavos de la máxima competición continental.

Racing Club cayó 1-0 ante Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro marcado por la pierna fuerte y escasas situaciones de gol. El partido significó el debut de Marcos Rojo con la camiseta de la Academia, apenas días después de concretar su desvinculación de Boca.

El defensor ingresó a falta de diez minutos para el final del juego, cuando el equipo de Gustavo Costas ya estaba en desventaja por el gol de David Terans. Pese al poco tiempo en cancha, Rojo impuso su presencia y cumplió con la tarea de reforzar la última línea, tal como le había pedido el entrenador.

Embed ¡Explotó el Campeón del Siglo! El gol de la victoria para @OficialCAP en la cabeza de David Terans.#GloriaEterna pic.twitter.com/zgwZ0xGUMH — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 13, 2025 Recordemos que Rojo se sumó a Racing con un contrato por productividad de un año y con la particularidad de que, por cuestiones reglamentarias, solo podrá disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Esto se debe a que fue inscripto como jugador libre después del 24 de julio, fecha límite para ser habilitado en el torneo local.

Su llegada estuvo marcada por una frase de Gustavo Costas que lo convenció, tras decirle que quería “un hijo de p... en el equipo”, en referencia a su carácter y experiencia para partidos decisivos.

Embed DEBUTA MARCOS ROJO CON RACING EN LA COPA LIBERTADORES. pic.twitter.com/O32C5ffutK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 13, 2025 Lo que dejó el debut de Marcos Rojo en Racing Según datos de TyC Sports, Rojo acertó tres de sus siete pases y ganó el único duelo que disputó. Tras el encuentro, expresó: “Estoy muy contento por debutar en este club tan grande. Fue un partido típico de Copa y la serie está abierta para definirla en casa”.