Debut y caída: así fue el estreno de Marcos Rojo con la camiseta de Racing por Copa Libertadores

Racing Club cayó 1-0 ante Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro marcado por la pierna fuerte y escasas situaciones de gol. El partido significó el debut de Marcos Rojo con la camiseta de la Academia, apenas días después de concretar su desvinculación de Boca.
El defensor ingresó a falta de diez minutos para el final del juego, cuando el equipo de Gustavo Costas ya estaba en desventaja por el gol de David Terans. Pese al poco tiempo en cancha, Rojo impuso su presencia y cumplió con la tarea de reforzar la última línea, tal como le había pedido el entrenador.
Recordemos que Rojo se sumó a Racing con un contrato por productividad de un año y con la particularidad de que, por cuestiones reglamentarias, solo podrá disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Esto se debe a que fue inscripto como jugador libre después del 24 de julio, fecha límite para ser habilitado en el torneo local.
Su llegada estuvo marcada por una frase de Gustavo Costas que lo convenció, tras decirle que quería “un hijo de p... en el equipo”, en referencia a su carácter y experiencia para partidos decisivos.
Lo que dejó el debut de Marcos Rojo en Racing
Según datos de TyC Sports, Rojo acertó tres de sus siete pases y ganó el único duelo que disputó. Tras el encuentro, expresó: “Estoy muy contento por debutar en este club tan grande. Fue un partido típico de Copa y la serie está abierta para definirla en casa”.
El ex Boca también señaló que el campo de juego “no ayudó mucho” y remarcó que desde el lugar que le toque, “dará lo mejor” para que Racing avance de fase.
A pesar de la derrota, el panorama de la serie no es tan malo para los de Avellaneda. Si bien, el gol de Terans en el tramo final dejó a Peñarol con ventaja mínima para la revancha, el hecho de que la serie se defina con su gente de local, en el Estadio Presidente Perón, será un aliciente para que Racing pueda ganar dos goles o más para evitar los penales y clasificar directamente a los cuartos de final.