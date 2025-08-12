Un encapuchado prendió fuego la camioneta de Marcos Rojo: está valuada en $100 millones

En la madrugada del sábado, un llamado alertó al Cuerpo de Bomberos y a la Policía de Río Negro por el incendio de un vehículo. El hecho ocurrió en la ciudad de General Roca. Un hombre alertó a las autoridades por una camioneta Ford Raptor que estaba envuelta en llamas.
Acto seguido, personal policial constató la veracidad del hecho y se convocó a una dotación de bomberos para sofocar las llamas. De acuerdo a la información oficial, en el lugar también se realizaron averiguaciones preliminares.
De esta manera, los investigadores descubrieron que el vehículo pertenece legalmente al futbolista Marcos Rojo, el ex Boca y actual jugador de Racing. Sin embargo, aún no está claro por qué se encontraba en la localidad rionegrina.
Una camioneta de Marcos Rojo envuelta en llamas
Un vecino, de 69 años, fue testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad ubicadas frente a su vivienda. En las imágenes se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho. Además llevaba un pantalón negro y cargaba un bidón.
El individuo roció un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que se trató de un incendio intencional.