11 de agosto de 2025 - 15:48

Video: la revelación de Marcos Rojo sobre cómo lo convenció Gustavo Costas para sumarse a Racing

Marcos Rojo contó parte de la charla que tuvo con el entrenador en un video publicado por la Academia. “Llego a un club grande", afirmó.

Racing Club. Marcos Rojo, nuevo jugador de la Academia, junto a Sebastián Saja y Gabriel Milito.&nbsp;

Racing Club. Marcos Rojo, nuevo jugador de la Academia, junto a Sebastián Saja y Gabriel Milito. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Racing publicó un video para presentar a Marcos Rojo como nuevo jugador de la institución y en medio de las imágenes, justo cuando le realizaban la revisión médica, al defensor de 35 años le preguntaron qué le había dicho Gustavo Costas en la charla que habían tenido. “Quería un hijo de puta en el equipo”, reveló el futbolista que firmó con la Academia luego de haber rescindido su contrato con Boca.

Leé además

Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing

Con una indirecta a Boca, Marcos Rojo fue presentado en Racing: "el PR1MER GRANDE"

Por Redacción Deportes
En su salida, Marcos Rojo lanzó indirectas contra la directiva

Marcos Rojo rompió el silencio y se despidió de Boca con munición gruesa: "Hay cosas que prefiero guardarme"

Por Redacción Deportes
Embed

En la publicación también se lo vio al futbolista en sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros y en el momento de la rúbrica del vínculo. En ambas situaciones estuvo presente Diego Milito, presidente de la Academia, con quien compartió plantel en la Selección Argentina y tiró un comentario por la similitud de las camisetas: “Te queda pintada”.

marcos rojo dos
Racing Club. Marcos Rojo se mostró feliz con la camiseta de la Academia.

Racing Club. Marcos Rojo se mostró feliz con la camiseta de la Academia.

Con respecto a sus primeras sensaciones en el plantel, el surgido en Estudiantes deslizó que “con grandes chicos”. Además, sobre lo que significa este nuevo desafío en su carrera, agregó: “En este momento de mi vida me pone contento y tengo ganas de seguir demostrando”.

Qué pasará con Rojo tras el papelón de Racing

A raíz de su inscripción fuera del plazo límite, todo indica que no podrá disputar el Torneo Clausura: solo está habilitado para jugar la Copa Argentina y la Copa Libertadores. La dirigencia es cada vez menos optimista de torcer la historia tras el insólito error y, salvo una inusual excepción por parte de AFA para habilitarlo, no podrá estar en el campeonato local.

marcos rojo
Racing Club. Marcos Rojo ilusionado con ganar la Copa Libertadores.

Racing Club. Marcos Rojo ilusionado con ganar la Copa Libertadores.

El problema se originó a raíz de que el futbolista rescindió su contrato con Boca luego del 24 de julio, día que cerró la venta para las transferencias. El artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha.

La situación es diferente para la Copa Argentina y la Copa Libertadores, en las que Rojo ya está habilitado para jugar con Racing. En la primera de esas dos competencias chocará en cuartos de final contra el ganador del duelo que protagonizarán River y Unión, mientras que en el certamen de final se medirá con Peñarol por los octavos de final.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcos Rojo será nuevo refuerzo de Racing

Tapar su apellido: la insólita condición que exige Racing para contratar a Marcos Rojo

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo rescindirá su contrato con Boca Juniors

Marcos Rojo rescindirá con Boca y se conocieron los nombres de los 2 clubes que lo quieren

Por Redacción Deportes
Polémico: Reapareció Marcelo Moretti tras la clasificación de San Lorenzo. 

Polémico: el Comité de Ética de la AFA ratificaría a Moretti, expresidente de San Lorenzo y no lo sancionará

Independiente Rivadavia - Central Córdoba, por la Copa Argentina

Copa Argentina: Independiente Rivadavia ya conoce fecha, hora y sede para el duelo con Tigre

Por Redacción Deportes