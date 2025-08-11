Video: la revelación de Marcos Rojo sobre cómo lo convenció Gustavo Costas para sumarse a Racing

Marcos Rojo contó parte de la charla que tuvo con el entrenador en un video publicado por la Academia. “Llego a un club grande", afirmó.

Racing publicó un video para presentar a Marcos Rojo como nuevo jugador de la institución y en medio de las imágenes, justo cuando le realizaban la revisión médica, al defensor de 35 años le preguntaron qué le había dicho Gustavo Costas en la charla que habían tenido. “Quería un hijo de puta en el equipo”, reveló el futbolista que firmó con la Academia luego de haber rescindido su contrato con Boca.

R.C pic.twitter.com/MSWAdSMwom — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 11, 2025 En la publicación también se lo vio al futbolista en sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros y en el momento de la rúbrica del vínculo. En ambas situaciones estuvo presente Diego Milito, presidente de la Academia, con quien compartió plantel en la Selección Argentina y tiró un comentario por la similitud de las camisetas: “Te queda pintada”.

Ya en el campo de juego del Cilindro, donde fue parte de un set de fotos y videos institucionales, Rojo dejó sus primeras sensaciones como nuevo jugador de Racing. “Llego a un club grande, con mucho prestigio y cosas por delante, pero para lo que uno viene acá es sin dudas a ganar la copa”, manifestó.

marcos rojo dos Racing Club. Marcos Rojo se mostró feliz con la camiseta de la Academia. Gentileza. Con respecto a sus primeras sensaciones en el plantel, el surgido en Estudiantes deslizó que “con grandes chicos”. Además, sobre lo que significa este nuevo desafío en su carrera, agregó: “En este momento de mi vida me pone contento y tengo ganas de seguir demostrando”.

Qué pasará con Rojo tras el papelón de Racing A raíz de su inscripción fuera del plazo límite, todo indica que no podrá disputar el Torneo Clausura: solo está habilitado para jugar la Copa Argentina y la Copa Libertadores. La dirigencia es cada vez menos optimista de torcer la historia tras el insólito error y, salvo una inusual excepción por parte de AFA para habilitarlo, no podrá estar en el campeonato local.