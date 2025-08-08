Tapar su apellido: la insólita condición que exige Racing para contratar a Marcos Rojo

Marcos Rojo se desvinculó oficialmente de Boca Juniors y se encuentra con el pase en su poder. Lo cierto es que el zaguero central tiene en el horizonte la posibilidad de incorporarse a Estudiantes de La Plata o a Racing de Avellaneda .

Es precisamente este club quien marcha con más chances de adquirir su ficha, ya que Gustavo Costas lo quiere en el plantel y ya avisó la principal e insólita condición que le exige al jugador.

De acuerdo con el periodista Esteban Edul en ESPN Equipo F, Costas pidió que, si Rojo llega a Racing, su camiseta no lleve el apellido por la clara referencia a su máximo rival de barrio, el Club Atlético Independiente. “Hay un detalle y es que Costas tiene una condición para que Rojo juegue en Racing: que la camiseta no diga Rojo . Si se confirma, la 6 de Racing está libre, va a decir en su camiseta Marcos y no va a decir Rojo”, explicó el comunicador.

Hay que decir que dicha decisión generó todo tipo de reacciones, aunque no es ninguna sorpresa viniendo de un entrenador que es fanático de Racing y son conocidas anécdotas respecto a su aversión por el color rojo.

Recordemos que Racing tiene plazo hasta las 18:00 de hoy para inscribir a Rojo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores . El club de Avellaneda planea firmarle un contrato al jugador por productividad.

El mensaje de despedida de Marcos Rojo

A través de su cuenta de Instagram, Marcos Rojo se despidió de Boca: "Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo", comenzó el mensaje del jugador.

"Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere. Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos", continuó el zaguero.

Luego, Rojo sentenció: "Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos. Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas. Gracias por esta aventura inolvidable. Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS"