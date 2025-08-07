7 de agosto de 2025 - 09:11

Se conoció el verdadero motivo del choque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Hungría

El piloto argentino se estrelló contra las barreras de contención del Hungaroring en las pruebas de neumáticos de cara al 2026.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine

Los Andes | Redacción Deportes
Tras revelarse la noticia, rápidamente Alpine se encargó de llevar tranquilidad y asegurar que Franco estaba en perfectas condiciones. De hecho, el joven de 22 años retomó las pruebas en horas de la tarde.

Las causas del accidente de Franco Colapinto

De acuerdo con el periodista Adrián Puente, quien se encontraba trabajando en el lugar de los hechos, el A525 de Colapinto terminó contra las contenciones por un cúmulo de circunstancias: “Pudimos hurgar un poquito en lo que había pasado. La verdad, nada que sorprenda”, comenzó el comunicador, en diálogo con Campeones.

Tuvo un derrape en la curva 11, un asfalto muy frío. Iba con un poquito menos de carga de la recomendada en competencia en el Hungaroring. El auto termina haciendo un trompo pegando parcialmente de frente y de atrás. Ahí quedó, aparatosamente roto”, comunicó Puente, quien agregó: “Franco estaba enterísimo, ninguna complicación física. Estaba enojado por perder tiempo de trabajo. Cuando nos fuimos ya estaba con el traje puesto y el casco en la mano para volver a salir”, sentenció el periodista.

Este fue el resultado de las pruebas de Pirelli

La marca Pirelli lanzó un comunicado oficial con el informe del día final de las pruebas de desarrollo de sus compuestos de neumáticos para la temporada 2026, donde actuaron los pilotos Franco Colapinto, Pierre Gasly y Charles Leclerc.

“Lamentablemente, el programa solo se completó parcialmente porque Alpine se vio obligada a interrumpir la prueba cuando Colapinto se salió de pista durante la primera parte de la sesión matutina”, y que “El piloto argentino había completado 25 vueltas, con un mejor tiempo de 1:20.270”, lejos de las 159 vueltas y el 1:18.789 que logró el piloto reserva Paul Aron en la jornada de martes.

“Hemos recopilado muchos datos, aunque fue una lástima perder parte del kilometraje potencial hoy cuando Colapinto se salió de pista, aunque esto no tuvo ninguna relación con los neumáticos“, observó Mario Isola, jefe de Pirelli Motorsport.

