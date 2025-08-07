Se conoció el verdadero motivo del choque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Hungría

El piloto argentino se estrelló contra las barreras de contención del Hungaroring en las pruebas de neumáticos de cara al 2026.

Franco Colapinto dijo presente en las pruebas que organiza la marca Pirelli en Hungría, donde se evalúan los neumáticos que se utilizarán en la temporada 2026. Lo cierto es que en la jornada de miércoles, el piloto argentino sufrió un aparatoso accidente mientras giraba en el circuito de Hungaroring y, en las últimas horas, se supo realmente cómo sucedió.

Tras revelarse la noticia, rápidamente Alpine se encargó de llevar tranquilidad y asegurar que Franco estaba en perfectas condiciones. De hecho, el joven de 22 años retomó las pruebas en horas de la tarde.

franco colapinto Las causas del accidente de Franco Colapinto De acuerdo con el periodista Adrián Puente, quien se encontraba trabajando en el lugar de los hechos, el A525 de Colapinto terminó contra las contenciones por un cúmulo de circunstancias: “Pudimos hurgar un poquito en lo que había pasado. La verdad, nada que sorprenda”, comenzó el comunicador, en diálogo con Campeones.

“Tuvo un derrape en la curva 11, un asfalto muy frío. Iba con un poquito menos de carga de la recomendada en competencia en el Hungaroring. El auto termina haciendo un trompo pegando parcialmente de frente y de atrás. Ahí quedó, aparatosamente roto”, comunicó Puente, quien agregó: “Franco estaba enterísimo, ninguna complicación física. Estaba enojado por perder tiempo de trabajo. Cuando nos fuimos ya estaba con el traje puesto y el casco en la mano para volver a salir”, sentenció el periodista.

Embed #F1 | ¿Qué pasó con Colapinto en Hungría?



En diálogo exclusivo con #ElArranque, Adrián Puente (@TelemetricoF1) explicó desde el Hungaroring lo sucedido con el argentino esta mañana, cuando se accidentó mientras formaba parte de los ensayos de Pirelli.



️ Mirá la… pic.twitter.com/1dk15oqJkA — Campeones (@Campeonesnet) August 6, 2025 Este fue el resultado de las pruebas de Pirelli La marca Pirelli lanzó un comunicado oficial con el informe del día final de las pruebas de desarrollo de sus compuestos de neumáticos para la temporada 2026, donde actuaron los pilotos Franco Colapinto, Pierre Gasly y Charles Leclerc.