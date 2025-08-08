Dolor en el automovilismo: murió Matilde Itzcovich, una joven piloto que soñaba con llegar a la Fórmula 1

Matilde Itzcovich , una de las mayores promesas del automovilismo sudamericano, falleció a los 16 años este miércoles 7 de agosto. La noticia causó profundo impacto en la región, especialmente en Uruguay , su país natal, donde instituciones, pilotos y aficionados expresaron su consternación.

Qué es la Silly Season en la F1 y cómo podría afectar el futuro de Franco Colapinto

Se conoció el verdadero motivo del choque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Hungría

La joven deportista venía de representar a su país en las principales competencias internacionales de karting , incluyendo la final mundial del Campeonato FIA en Inglaterra y la Copa ROK en Italia. También fue seleccionada para participar en la F1 Academy , la categoría femenina de formación impulsada por la Fórmula 1 .

“Con inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de Matilde Itzcovich”, expresó la Federación Uruguaya de Karting (FUK) en un comunicado oficial. Lo cierto es que la entidad decidió suspender la quinta fecha del Campeonato Nacional , prevista para este fin de semana en el Polideportivo de Mercedes, y cerró temporalmente sus instalaciones.

Diversos equipos, pilotos, referentes del deporte motor e instituciones como el Club Atlético Peñarol , compartieron mensajes de despedida a través de las redes sociales.

Matilde comenzó a competir en karting a los 13 años, tras insistir durante meses con su familia para iniciarse en la disciplina. Su talento fue inmediato: en 2024 se convirtió en la primera uruguaya en correr la final del Campeonato Mundial de Karting FIA en la categoría OKN, y ese mismo año participó en la Copa ROK en Lonato, Italia , con apenas 15 años.

Su familia estuvo siempre vinculada al automovilismo: su padre, Mauricio Itzcovich, fue piloto de rally y su hermano menor, Manuel, también kartista.

matilde_itzcovich_483702662_18037563620533662_6803594571216228833_n Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo uruguayo, falleció a los 16 años

Además de su actividad deportiva, Matilde estudiaba idiomas -como japonés- y guitarra. Realizaba sus estudios académicos a distancia para poder sostener el ritmo de entrenamientos y competencias internacionales.

Dolor y silencio en el automovilismo

Si bien los medios uruguayos mencionan que el fallecimiento se habría producido por suicidio, no hubo confirmación oficial de parte de las instituciones. En su comunicado, la Federación Uruguaya de Karting pidió respeto por el “momento de inmenso dolor” que atraviesan sus familiares y allegados.

La noticia reabrió el debate sobre la salud mental en el deporte juvenil de alto rendimiento, y sobre la presión que enfrentan adolescentes que destacan en disciplinas competitivas desde temprana edad.