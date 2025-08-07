Ruge Mendoza: Julián Santero y Matías Jalaf hacen vibrar los motores en la previa del TC en Villicum

Este fin de semana, el imponente circuito sanjuanino de Villicum s erá escenario de la novena fecha d el Turismo Carretera. En la previa, los fanáticos del automovilismo mendocino tienen motivos de sobra para ilusionarse: el líder del campeonato, Julián Santero, hará una presentación especial en Mendoza y compartirá su máquina con el público local.

El actual campeón de la categoría más importante del automovilismo nacional, la Máxima, se mostrará esta tarde desde las 17 frente a los Portones del Parque General San Martín , acompañado de su poderoso Ford Mustang , el mismo con el que conquistó el título. Santero , El Mendocino Volador, fue el primer piloto de la provincia en consagrarse en el TC , y ahora quiere devolverle ese cariño a los mendocinos con una experiencia única.

El público podrá ver de cerca el Mustang, escuchar su rugido y hasta subirse para una vuelta simbólica. Además, Santero anunció que llevará algunos regalitos para quienes se acerquen, incluyendo entradas para la carrera del fin de semana en San Juan , una forma de premiar a quienes lo acompañan en cada paso.

"Acelerar por la Alameda del Parque", como dicen los fanáticos, será un momento inolvidable para cualquier amante del fierro y los autos de competición.

Santero no solo manda en el TC, también lidera con autoridad el campeonato de Turismo Nacional, donde viene de obtener grandes resultados: segundo puesto en Oberá y victoria en Termas de Río Hondo, lo que lo mantiene firme en lo más alto de la tabla, por encima de Jorge Barrio.

En este contexto, Mendoza sueña con volver a tener una fecha del TN en su calendario. Si bien el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín necesita algunas mejoras, la ilusión está encendida: volver a ver a Santero corriendo en casa sería un verdadero espectáculo. La última competencia de una categoría nacional en el trazado fue el TC2000 en 2019.

Julian Santero.jpg El piloto Julián Santero NA

Jalaf, por las calles céntricas

Matías Jalaf, otro piloto mendocino, fue el primero en "hacer ruido" en la ciudad. Con su Ford Mustang, se presentó en el Km 0 de Mendoza, revolucionando la Peatonal con el estruendo del motor y regalando selfies y emociones a los fanáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitremza/status/1953464980876976523?t=0ibET84_FUHo0Z2-4Y1b3g&s=08&partner=&hide_thread=false El piloto mendocino Matías Jalaf, presenta su auto en Peatonal y San Martín. "Estamos promocionando el auto, tenemos San Juan el fin de semana, trajimos el auto para mostrárselo a la gente". #HoyPorHoy @asperoprensa pic.twitter.com/eG1xbuoHWx — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) August 7, 2025

Jalaf también será parte de la cita en Villicum, y sobre esta previa comentó: "Traer el auto acá es acercar a la gente. Que lo vean, lo toquen. Antes eran los Falcon, ahora son los Mustang. Está bueno mostrar cómo ha evolucionado todo".

Respecto a sus expectativas para el fin de semana, reconoció: "Ha sido un año complicado, con muchos altibajos, pero seguimos aprendiendo. Tenemos equipo propio y vamos ganando experiencia. Ojalá el auto funcione bien esta vez".

Además, invitó a todos los mendocinos a acercarse este jueves por la tarde a su box en el carril Rodríguez Peña, para vivir de cerca la pasión por el automovilismo.