Liga Profesional: Godoy Cruz cayó ante Gimnasia y no levanta cabeza en el torneo

Lejos, bastante lejos, de sus mejores momentos y días, Godoy Cruz volvió a tropezar. Esta vez, fue frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que lo superó por 2 a 1 en el renovado estadio Feliciano Gambarte. El Tomba sumó una nueva decepción en casa, ante su gente, en un escenario que todavía espera con ansias un triunfo y un gol que lo haga rugir como en otras décadas.
El equipo mendocino, dirigido por Esteban Solari, sigue sin encontrar identidad, y la preocupación crece jornada tras jornada. Lo que comenzó como un proyecto con ciertas expectativas, hoy parece sumido en una confusión general. Sin juego claro, sin respuesta emocional y con rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado, el Tomba mostró una de sus versiones más flojas ante un rival que no perdonó.
Gimnasia fue práctico, certero y golpeó en el momento justo. Bastaron solo tres minutos, cerca de la media hora del primer tiempo, para derribar las aspiraciones de un Godoy Cruz que había empezado bien. Durante los primeros minutos, el equipo local manejó la pelota con criterio con Poggi y Fernández, quienes intentaron conectar líneas y generar fútbol. Sin embargo, la posesión no se tradujo en peligro real. La falta de peso ofensivo es un síntoma que el equipo arrastra desde el inicio del torneo: en tres partidos, solo ha podido marcar un gol.
Ese tanto -el del debut ante Rosario Central- sigue siendo hasta ahora la única celebración de un equipo que acumula más frustraciones que certezas. La llegada de refuerzos como Misael Sosa, ex Deportivo Maipú, había generado entusiasmo en la previa, pero en la cancha aún no logró hacerse notar. Lo mismo ocurre con Santino Andino y Auzmendi, quienes no lograron inquietar con claridad a una defensa del Lobo que se mostró sólida, ordenada y contundente, tanto en el juego aéreo como por los costados. Pintado, Giampaoli y el juvenil Villalba cerraron cada intento con autoridad.
A los 26 minutos, ManuelPanaro aprovechó una desatención defensiva y abrió el marcador para la visita. Tres minutos más tarde, Torres amplió la ventaja. En apenas un suspiro, Gimnasia capitalizó dos errores y cambió el rumbo del partido. La respuesta del Tomba fue más emocional que futbolística. Aunque intentó reponerse, las imprecisiones, la ansiedad y la desconexión entre líneas le impidieron generar verdadero peligro.
En el complemento, Solari movió el banco y mandó toda la carne al asador. Ya sin margen para especular, el equipo se volcó al ataque, empujado por la necesidad y también por el aliento constante de su público, que no dejó de apoyar a pesar de la frustración. El descuento llegó recién en los minutos finales, tras cabezazo de Auzmendi que encendió una última chispa de esperanza. Godoy Cruz fue puro empuje en el cierre, y aunque lo intentó con ganas y coraje, no logró dar vuelta la historia.
Los últimos minutos mostraron la mejor cara del equipo con entrega, empuje, búsqueda. Pero no alcanzó. La gente reconoció el esfuerzo. Aun así, el malestar es evidente y se hace oír en cada silbatina, cada gesto de fastidio desde la tribuna.
Godoy Cruz atraviesa un presente gris, con una idea de juego que no aparece, un plantel con dificultades para conectar y un cuerpo técnico que no logra revertir la situación. El calendario no da respiro, y la necesidad de sumar puntos empieza a apremiar.
La ilusión del regreso al Gambarte como fortaleza se diluye. El estadio luce hermoso, renovado, lleno de color. Pero en la cancha, el equipo no aparece. Y mientras tanto, la hinchada espera que el Tomba vuelva a ser ese equipo aguerrido, competitivo y protagonista.
Formaciones
Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Segundo Morán; Maximiliano González, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Misael Sosa; Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Estaban Solari
Gimnasia y Esgrima: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Manuel Villalba; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.
Gol: 26' Panaro (G),29' Torres (G).
Cambios: ST: en el inicio:Walter Montoya por González (GC), Daniel Barrea por Sosa(GC) y Lucas Arce por Jara (GC), 15’ Germán Conti por Torres (GyE), Alejandro Piedrahita por Merlo (GyE), 24’ Luca Martínez Dupuy por Poggi (GC)
Árbitro: Pablo Echavarría
Estadio: Estadio Feliciano Gambarte