Liga Profesional: Godoy Cruz cayó ante Gimnasia y no levanta cabeza en el torneo

El Tomba perdió 2 a 1 en el Feliciano Gambarte y sumó la cuarta fecha sin triunfos. Pese a la entrega en el final y el aliento de su gente, el equipo de Solari mostró una imagen deslucida y preocupa su falta de gol.

Godoy Cruz perdió 2 a 1 frente a Gimnasia de La Plata y el equipo se retiró del Gambarte con la cabeza gacha.

El Expreso no logró tener profundidad en el juego en los últimos metros en el primer tiempo.

Lejos, bastante lejos, de sus mejores momentos y días, Godoy Cruz volvió a tropezar. Esta vez, fue frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que lo superó por 2 a 1 en el renovado estadio Feliciano Gambarte. El Tomba sumó una nueva decepción en casa, ante su gente, en un escenario que todavía espera con ansias un triunfo y un gol que lo haga rugir como en otras décadas.

El equipo mendocino, dirigido por Esteban Solari, sigue sin encontrar identidad, y la preocupación crece jornada tras jornada. Lo que comenzó como un proyecto con ciertas expectativas, hoy parece sumido en una confusión general. Sin juego claro, sin respuesta emocional y con rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado, el Tomba mostró una de sus versiones más flojas ante un rival que no perdonó.

image Godoy Cruz vs Gimnasia de La Plata Ramiro Gómez Gimnasia fue práctico, certero y golpeó en el momento justo. Bastaron solo tres minutos, cerca de la media hora del primer tiempo, para derribar las aspiraciones de un Godoy Cruz que había empezado bien. Durante los primeros minutos, el equipo local manejó la pelota con criterio con Poggi y Fernández, quienes intentaron conectar líneas y generar fútbol. Sin embargo, la posesión no se tradujo en peligro real. La falta de peso ofensivo es un síntoma que el equipo arrastra desde el inicio del torneo: en tres partidos, solo ha podido marcar un gol.

¡EL LOBO PEGÓ PRIMERO! Panaro apareció por el fondo y definió para el 1-0 de Gimnasia ante Godoy Cruz.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/Hy6QobAt0H — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 7, 2025 Ese tanto -el del debut ante Rosario Central- sigue siendo hasta ahora la única celebración de un equipo que acumula más frustraciones que certezas. La llegada de refuerzos como Misael Sosa, ex Deportivo Maipú, había generado entusiasmo en la previa, pero en la cancha aún no logró hacerse notar. Lo mismo ocurre con Santino Andino y Auzmendi, quienes no lograron inquietar con claridad a una defensa del Lobo que se mostró sólida, ordenada y contundente, tanto en el juego aéreo como por los costados. Pintado, Giampaoli y el juvenil Villalba cerraron cada intento con autoridad.

Godoy Cruz - Gimnasia Godoy Cruz perdió 2 a 1 frente a Gimnasia de La Plata Ramiro Gómez / Los Andes

¡OTRA MORDIDA, LOBO! Panaro tiró el centro y el Chelo Torres cabeceó al gol para el 2-0 de Gimnasia sobre Godoy Cruz.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/Z2b6Ctl19c — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 7, 2025 A los 26 minutos, ManuelPanaro aprovechó una desatención defensiva y abrió el marcador para la visita. Tres minutos más tarde, Torres amplió la ventaja. En apenas un suspiro, Gimnasia capitalizó dos errores y cambió el rumbo del partido. La respuesta del Tomba fue más emocional que futbolística. Aunque intentó reponerse, las imprecisiones, la ansiedad y la desconexión entre líneas le impidieron generar verdadero peligro.