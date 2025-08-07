Estudiantes LP aprovechó sus momentos y venció a Independiente Rivadavia

En la ciudad de las diagonales, Independiente Rivadavia jugó un flojo primer tiempo y, aunque mejoró en el complemento, fue derrotado por Estudiantes LP , 2-1 , en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga Profesional . El partido se disputó en el estadio Jorge Luis Hirschi , con un buen arbitraje de Sebastián Zunino .

Franco Colapinto lo reemplazó en la Fórmula 1, pero se prepara para volver al automovilismo

El encuentro comenzó con claro dominio del local, presionando en la salida y buscando evitar los lanzamientos largos para las corridas del colombiano Sebastián Villa. A partir de esa intención, el juego se desarrolló en campo mendocino, donde el Pincha hizo ancho el campo de juego para abrir grietas en la segura férrea defensa lepora. Y tanto va el cántaro a la fuente, que al final... Un centro desde la izquierda no pudo ser despejado por la defensa mendocina y el sanjuanino Pérez apareció por atrás para romper el cero y desatar la euforia local .

Y casi de inmediato, llegaron dos acciones que bien pudieron significar el segundo tanto pincharrata . La primera llegó desde una acción que surgió en un córner a favor de Independiente Rivadavia, aunque Centurión tapó con esfuerzo el remate de Pérez. Y la segunda fue cuando el arquero mendocino alcanzó a despejar un centro y Ascacibar cabeceó desviado cuando no tenía oposición.

GOLPEÓ EL PINCHA: Benedetti sacó un centro complicado y Pérez apareció en soledad por el segundo palo para marcar el 1-0 de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia en UNO. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/VX1qLmDSfe

¿Y la Lepra ? Apagado, demasiado contenido y preocupado por no ser desbordado por su rival. Casi no hubo conexión entre la zona de volantes y la ofensiva . Todo se remitió a un buen centro del colombiano Villa, que no estuvo preciso en esa primera parte del encuentro. Un anticipo en zona media posibilitó una buena chance para el paraguayo Alex Arce , que dirigió su disparo a la posición de Muslera y despilfarró una buena chance.

Sebastián Villa casi no pesó durante la etapa inicial. El Pincha supo como cortar el circuito ofensivo de la Lepra y controló el juego de principio a fin.

Sin embargo, el elenco de Eduardo Domínguez siguió sosteniendo el ritmo dominante de los primeros minutos y se jugó en campo leproso. Ni con lanzamientos largos consiguió el equipo del Parque salir del asedio platense. No pesaron ni Bottari ni Amarfil en la zona medular y el balón jamás fue propiedad de la visita. Y encima todo se hizo cuesta arriba cuando González Pirez, de cabeza, anotó el segundo gol de Estudiantes LP .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953617801144402070&partner=&hide_thread=false ¡CLARO, LEANDRO! González Pírez y un cabezazo imposible para el 2-0 de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/qemny7ILvk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

A cinco minutos del final del capítulo inicial, el segundo gol en contra dejó a la Lepra sin respuestas. La cara de Alfredo Berti lo decía todo. Su equipo no le había gustado nada.

Con cambios a la vuelta

Por eso no sorprendió que a la vuelta del descanso, el DT metiera mano en el equipo. Sin embargo, si llamó la atención que uno de los reemplazados fuera el goleador Alex Arce. Además, dentro del campo de juego cambió de banda al colombiano, con el objetivo de sacarlo del radar defensivo del rival. Pero el Pincha seguía siendo más claro y profundo. Y Centurión no dejaba de tener trabajo.

Sobre el cuarto de hora del complemento, llegó una chance clara para la Lepra. Una serie de rebotes terminó en los pies de Studer, quien le dio desde afuera del área. Muslera, bien posicionado, controló el balón, sin dar rebotes.

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia mejoró en el complemento, aunque no le alcanzó para alcanzar el empate final. Gentileza

Sin embargo, pasado ese momento, Sartori justificó la decisión del Gringo de mandarlo a la cancha. La movilidad del delantero comenzó a inquietar a la defensa pincha por primera vez en la noche. Además, el nuevo posicionamiento de Villa comenzó a dar sus frutos. Hubo un adelantamiento del equipo mendocino y el juego se hizo intenso.

Muslera se tuvo que estirar para controlar un remate de Souto llegando desde atrás. Fue la señal de que Independiente Rivadavia había dado el paso adelante. Y la inocente reacción de Benedetti, golpeando a Carrillo dentro del área, levantó la esperanza azul. El penal lo remató el colombiano y fue el descuento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953636897445560477&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL DESCUENTO! Villa cambió el penal por gol, marcó el 1-2 y puso en partido a Independiente Rivadavia vs. Estudiantes.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/i8D7Oj6mRW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

Sin embargo, no quedó tiempo para remediar el flojo primer tiempo azul y fue derrota. Así se cortó una racha de tres encuentros sin caídas. Sin embargo, algunos chispazos del complemento mantienen encendida la fe en este equipo.

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: