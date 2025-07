No apto para cardíacos: el duro camino de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

La historia de Independiente Rivadavia en esta edición de la Copa Argentina sigue entregando capítulos de locos, con encuentros abiertos hasta el epílogo, penales, y trámites difíciles. En esta ocasión, la victoria ante Central Córdoba no fue la excepción, y contó con mucho suspenso.

Pero no se trata del primer duelo que la Lepra define sobre el cierre , dando esa muestra de equipo fuerte mentalmente , pero que ha sufrido la paridad del fútbol argentino.

Y el debut no quedó atrás. Es cierto que fue el encuentro con mejor rendimiento de la Lepra en la Copa Argentina, pero la exigua diferencia que logró sacar ante Estudiantes de Buenos Aires por el gol de Alejo Osella hizo que el suspenso esté presente hasta el pitazo final.

El inolvidable Goyeneche aseguraba que primero hay que saber sufrir para después amar, mientras que el cancionero popular de cancha asegura que si no se sufre no vale. Vaya si no lo sabrá este Independiente Rivadavia.