El líder de la zona B, Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central: hora, formaciones y TV

Este miércoles, desde las 22, la Catedral de Mendoza se viste de gala para recibir el encuentro entre Independiente Rivadavia y Barracas Central.

Independiente Rivadavia y Barracas Central jugarán este miércoles desde las 22 en el Estadio Bautista Gargantini, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Aun tras dos igualdades al hilo, el equipo dirigido por Alfredo Berti sigue en lo más alto de su zona y va por más. Campaña histórica.

Cómo llega Independiente Rivadavia al duelo con Barracas Central Líder del grupo B, escolta de la tabla anual y uno de los colectivos más reconocibles del fútbol argentino. Tal es el presente de la Lepra mendocina, que tras el empate que mereció ser triunfo contra River como local se presenta nuevamente frente a su gente. La continuidad de Villa garantizada por el presidente Daniel Vila pese a los rumores de un interés de Boca, otra buena noticia en un principio de año auspicioso en la Catedral del Parque.

Independiente Rivadavia vs River Plate Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central por la fecha 10 del Torneo Apertura. Marcelo Alvarez / Los Andes Cómo llega Barracas Central al partido con Independiente Rivadavia No hay respiro ni estabilidad en Olavarría y Luna. Dos puntos fugados en La Paternal tras la igualdad agónica de Argentinos dejaron a los del Gallego Insúa sin premio a un nuevo golazo de su hijo y un repliegue que exigió y frustró al Bicho. Alejado de la zona de playoffs, el cuadro barraqueño necesita volver a la senda de la victoria si quiere ilusionarse con repetir o mejorar lo conseguido la campaña pasada.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Barracas Central por el Torneo Apertura Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Alejo Ossella, Matías Fernández, José Florentín, Gonzalo Ríos, Sebastián Villa: Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La probable formación de Barracas Central vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Facundo Bruera.. DT: Rubén Darío Insúa.