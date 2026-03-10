10 de marzo de 2026 - 15:58

El líder de la zona B, Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central: hora, formaciones y TV

Este miércoles, desde las 22, la Catedral de Mendoza se viste de gala para recibir el encuentro entre Independiente Rivadavia y Barracas Central.

Sebastián Villa, el mejor jugador del fútbol argentino en la actualdiad.&nbsp;

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El volante volvió a tener un gran protagonismo en el equipo de Berti y, además, marcó el golazo frente a River. 

Gonzalo Ríos, un presente sólido en Independiente Rivadavia
El entrenador del Parque vivió con mucha intensidad el duelo frente a River en el Malvinas.

Independiente Rivadavia, a imagen y semejanza de Alfredo Berti

Cómo llega Independiente Rivadavia al duelo con Barracas Central

Líder del grupo B, escolta de la tabla anual y uno de los colectivos más reconocibles del fútbol argentino. Tal es el presente de la Lepra mendocina, que tras el empate que mereció ser triunfo contra River como local se presenta nuevamente frente a su gente. La continuidad de Villa garantizada por el presidente Daniel Vila pese a los rumores de un interés de Boca, otra buena noticia en un principio de año auspicioso en la Catedral del Parque.

Independiente Rivadavia vs River Plate
Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central por la fecha 10 del Torneo Apertura.&nbsp;

Cómo llega Barracas Central al partido con Independiente Rivadavia

No hay respiro ni estabilidad en Olavarría y Luna. Dos puntos fugados en La Paternal tras la igualdad agónica de Argentinos dejaron a los del Gallego Insúa sin premio a un nuevo golazo de su hijo y un repliegue que exigió y frustró al Bicho. Alejado de la zona de playoffs, el cuadro barraqueño necesita volver a la senda de la victoria si quiere ilusionarse con repetir o mejorar lo conseguido la campaña pasada.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Barracas Central por el Torneo Apertura

Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Alejo Ossella, Matías Fernández, José Florentín, Gonzalo Ríos, Sebastián Villa: Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La probable formación de Barracas Central vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura

Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Facundo Bruera.. DT: Rubén Darío Insúa.

Todos los datos de Independiente Rivadavia vs. Barracas Central:

Hora: 22

TV: TNT Sports.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central: minuto a minuto y estadísticas

