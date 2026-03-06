AFA abrió un expediente por los incidentes en Godoy Cruz - Madryn, y el Tomba arriesga sanciones

La mala campaña futbolística de Godoy Cruz en la Primera Nacional sigue acentuando una crisis más grande, que toca de lleno lo institucional. Después de haber empatado en casa con Deportivo Madryn el pasado fin de semana, y que algunos hinchas reaccionaran de la peor forma, AFA tomó cartas en el asunto.

Según trascendió, en las últimas horas el Expreso recibió una comunicación oficial por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino obligándolo a enviar un informe de lo ocurrido en el Estadio Feliciano Gambarte con las personas que ingresaron al campo de juego, y con aquellos que perdieron la cordura en las tribunas.

El expediente N°98578, con fecha 1 de marzo de 2026, expresa en su último párrafo: "Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Godoy Cruz de Mendoza, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo. Art. 36 del Código Disciplinario".

Así, el Tomba tendrá hasta la semana entrante para confeccionar un informe detallado de lo que sucedió, y de la manera en la que la organización del encuentro y las fuerzas de seguridad actuaron.

A raíz de lo expresado en el Código Disciplinario del Tribunal de la AFA, Godoy Cruz podría ser encontrado responsable de lo acontencido aún si demuestra inocencia.

El Artículo 16, inciso 2 describe: "Si uno o varios seguidores de un club adoptan las conductas inadecuadas descritas a continuación, los clubes correspondientes serán responsables y, por ende, se les podrán imponer medidas disciplinarias y directivas, incluso si pueden demostrar que no ha habido negligencia por su parte vinculada con la organización del partido:

la invasión o la tentativa de invasión del terreno de juego;

el lanzamiento de objetos;

prender fuegos artificiales u otros objetos;

el uso de punteros láser o dispositivos electrónicos similares;

el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva;

actos que causen daños;

causar disturbios mientras suenan los himnos nacionales;

cualquier otra falta de orden o disciplina observada en el estadio o en sus inmediaciones".

Además, el Artículo 5 hace referencia a las posibles sanciones aplicables en dichos casos. Allí se mencionan desde la pérdida de puntos hasta la suspensión del estadio. Sin embargo, una determinación intermedia puede ser una multa económica y la clausura de un sector de las tribunas.

¿Qué determinación podría tomar Godoy Cruz respecto a los disturbios?

Estadio Feliciano Gambarte Estadio Feliciano Gambarte, la casa de Godoy Cruz CDGCAT

En relación a lo que puede hacer el Expreso en torno a este tema, es importante destacar que las instituciones tienen la potestad de aplicar derecho de admisión a personas que lleven a cabo disturbios, expulsión en caso de tratarse de socios, y hasta la adhesión a programas contra la violencia en el deporte y los espectáculos públicos de manera conjunta con el Gobierno de Mendoza. De todas formas, no ha trascendido si Godoy Cruz hará uso de alguna de sus facultades.