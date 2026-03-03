Se viralizó un video de hinchas de Godoy Cruz en pleno apriete al plantel: "No quiero cagones acá"

Un video que se difundió en redes muestra a simpatizantes de Godoy Cruz en el predio del club e intimidando al plantel en medio de un clima de frustración.

El clima de tensión en Godoy Cruz alcanzó un punto crítico tras la difusión de un video donde la barra brava increpa al plantel en el predio de Coquimbito. Aunque las imágenes trascendieron recientemente, corresponden a la pretemporada de la Primera Nacional, revelando una hostilidad premeditada contra los futbolistas antes de los últimos incidentes.

El video, registrado en las instalaciones de Maipú, captura a un grupo de unos veinte hinchas rodeando a los futbolistas en una actitud claramente intimidatoria. El tono de la conversación no fue de aliento, sino de una confrontación directa, donde el líder del grupo tomó la palabra para diferenciar al plantel actual de aquellos referentes que abandonaron la institución tras el descenso.

Las amenazas directas y la purga de referentes del plantel El discurso de la barra incluyó insultos de alto calibre hacia jugadores que ya no forman parte de la institución: "Saben que los jugadores que salían caro se tomaron el palo, esos giles me chupan la p... a mí... Pol Fernández, Rasmussen y el p… c… ese de Petroli", disparó el cabecilla de la hinchada ante el silencio de los futbolistas presentes. El mensaje fue directo: no habría margen de espera para quienes no demostraran un compromiso total en la segunda categoría.

Hinchas de Godoy Cruz invadieron la práctica para hablar con los jugadores. pic.twitter.com/4B1lH1zrwH — LOBO DE PRIMERA (@OasisenArg) March 3, 2026 El ultimátum de los violentos incluyó amenazas sobre el futuro laboral de los deportistas dentro del predio: "El que se sienta de Primera se va o se va allá atrás a cortar el pasto", advirtieron, dejando claro que quienes no aceptaran estas condiciones no tendrían lugar en el equipo. Incluso apuntaron a jugadores que buscaban una salida negociada, como Roberto “el Indio” Fernández, sentenciando: "No quiero cagones acá en Godoy Cruz. Se toman el palo, corta, sea quien sea el que se queda. Godoy Cruz es para jugar, para ganar y respetar".