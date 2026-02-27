Confirmado: Deportivo Maipú - Godoy Cruz se disputará en el Malvinas Argentinas

El presidente del Cruzado, Hernán Sperdutti, fue el encargado de comunicarlo oficialmente. Así, el duelo mendocino será con dos públicos en el escenario mayor.

Faltan algunas semanas para que se lleve a cabo el duelo interzonal entre los mendocinos de la Primera Nacional, pero la noticia ya genera ilusión en los hinchas de Deportivo Maipú y Godoy Cruz. Según expresó el presidente del Cruzado, Hernán Sperdutti, se jugará con los dos públicos en el Estadio Malvinas Argentinas. Una fiesta del fútbol.

El duelo mendocino irá al Malvinas Argentinas: Estadio Malvinas Argentinas El Malvinas Argentinas recibirá el cruce de equipos locales por la Primera Nacional Ramiro Gómez La información fue confirmada en el diálogo que el mandamás mantuvo con el programa Dos de Punta, donde aseguró: "Creo que las circunstancias están dadas para poder hacerlo ahí, seguramente el partido se desarrolle ahí. Y bueno, obviamente invitarlos a todos, si bien faltan varias fechas, tanto al hincha del club como al hincha de Maipú a que pueda presenciar ese partido, creo que va a ser un lindo espectáculo".

Respecto a los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación, Sperdutti expresó que lo económico pesó mucho para ir al Malvinas. "En cancha de Maipú es difícil hacerlo con los dos públicos, porque realmente la envergadura de ese partido sería muy difícil, sería casi imposible. Y bueno, se pensó en poder ir al estadio, y aparte de que pueda ser lindo el folclore y demás, también hay una necesidad económica del club".

El traslado al escenario mayor del fútbol de Mendoza fue posible gracias a las charlas que la directiva del Botellero mantuvo con el Gobierno de Mendoza, para diagramar un operativo policial a la altura del encuentro y poder alquilar el estadio a un precio competitivo. Así, tras el visto bueno del director general de Relaciones con la Comunidad Hernán Amat, y del subsecretario de Deportes de la provincia Federico Chiapetta, el partido podrá realizarse.

¿Cuándo jugarán Deportivo Maipú - Godoy Cruz? Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (amistoso) En el Predio de Coquimbito, el Expreso y el Cruzado disputaron dos encuentros amistosos en ambos casos se impuso (1 a 0)el equipo dirigido por Alexis Matteo. Prensa Godoy Cruz Lo que todavía resta por confirmar es el día y hora de la disputa del duelo mendocino, correspondiente al interzonal de la fecha 7 de la Primera Nacional, ya que todo está sujeto a cambios a partir de las medidas de fuerza anunciadas por la AFA en el marco de la disputa con el Gobierno Nacional y ARCA.