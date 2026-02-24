Huracán Las Heras jugó un amistoso ante Maipú, pensando en el Torneo Federal A

Los elencos pertenecientes al Torneo Federal A continúan preparándose para el arranque oficial de la competencia, prevista para el 22 de marzo. Huracán Las Heras no es la excepción, y este martes disputó un partido amistoso para ir aceitando la idea futbolística.

El Globo renovó gran parte de su plantel y cuerpo técnico para afrontar la edición 2026 de la tercera categoría del fútbol argentino , donde buscará concretar el anhelo del ascenso a la Primera Nacional. No será tarea fácil, pero los jugadores ya trabajan para eso.

Con la vista puesta en llegar en óptimas condiciones al debut, el cuadro que dirige Sergio "Toti" Arias se enfrentó con el Deportivo Maipú en un amistoso de alto voltaje que sirvió para evaluar rendimientos individuales y comenzar a definir cómo se parará Huracán en el desafío que se le viene por delante. El resultado final fue con victoria 1 a 0 para el Cruzado,

El equipo titular que mandó al campo el DT fue el siguiente: Franco Agüero; Juan Aguilar, Guillermo Coceres, Arian Giordano; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Marcos Sosa, Nicolás Genes; Aldo Araujo, Alejandro Toledo, Lucas Algozino. Mientras tanto, en el complemento ingresaron: Gabriel Rivas, Nicolás Chacón, Matías Dieli, Ignacio González, Luis Rossi, Matías Arias, Leandro Moya, Anderson Salazar, Francisco Agost, y Albano Alessandrini.

El mercado de pases no se detiene para Huracán , y en las últimas horas presentó a dos nuevos futbolistas para su plantel profesional . Se trata del regreso de uno de los mejores de la temporada anterior, y la llegada de un delantero que fue figura en el Torneo Regional Federal Amateur.

Luego de obtener el ascenso al Torneo Federal A con FADEP, el extremo Luciano Ortega concretó su retorno al Globito. El extremo de 23 años dejó una gran imagen en el club durante el año pasado, siendo uno de los puntos más altos del equipo.

Mientras tanto, el que se calzará por primera vez la casaca del elenco de Las Heras es el delantero cordobés Juan Bonet, de 27 años y 1.87 metros de altura. En su trayectoria se destacan pasos por Deportivo Maipú, San Martín de Formosa, Sportivo Belgrano, Sportivo Las Parejas, y General Paz Juniors.

En esta última institución disputó el Regional, siendo uno de los máximos artilleros de la competencia y alcanzando las etapas definitivas en la lucha por el ascenso de categoría. Se trata de un refuerzo interesante para el Globo, que llegará a pelear el puesto con Alejandro Toledo, Francisco Agost y Anderson Salazar.