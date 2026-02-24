24 de febrero de 2026 - 17:41

Huracán Las Heras jugó un amistoso ante Maipú, pensando en el Torneo Federal A

El Globo midió fuerzas con Deportivo Maipú, en la previa del comienzo de la tercera categoría del fútbol argentino.

Huracán Las Heras disputó un amistoso con Deportivo Maipú

Huracán Las Heras disputó un amistoso con Deportivo Maipú

Foto:

Prensa HLH
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Los elencos pertenecientes al Torneo Federal A continúan preparándose para el arranque oficial de la competencia, prevista para el 22 de marzo. Huracán Las Heras no es la excepción, y este martes disputó un partido amistoso para ir aceitando la idea futbolística.

Leé además

útbol. FADEP - La Amistad, por el Torneo Regional Federal Amateur

Federal A 2026: los equipos mendocinos ya tienen grupo

Por Gonzalo Tapia
Dalma y Gianinna apuntaron contra Mauricio Macri por sus polémicos dichos en una entrevista hacia el Diez. 

Dalma y Gianinna Maradona apuntaron contra Mauricio Macri por sus críticas hacia Diego

Por Redacción Deportes

Huracán Las Heras cayó ante Maipú en un amistoso:

Huracán Las Heras (2)
El equipo de Toti Arias sigue trabajando para el inicio del Federal A

El equipo de Toti Arias sigue trabajando para el inicio del Federal A

Con la vista puesta en llegar en óptimas condiciones al debut, el cuadro que dirige Sergio "Toti" Arias se enfrentó con el Deportivo Maipú en un amistoso de alto voltaje que sirvió para evaluar rendimientos individuales y comenzar a definir cómo se parará Huracán en el desafío que se le viene por delante. El resultado final fue con victoria 1 a 0 para el Cruzado,

El equipo titular que mandó al campo el DT fue el siguiente: Franco Agüero; Juan Aguilar, Guillermo Coceres, Arian Giordano; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Marcos Sosa, Nicolás Genes; Aldo Araujo, Alejandro Toledo, Lucas Algozino. Mientras tanto, en el complemento ingresaron: Gabriel Rivas, Nicolás Chacón, Matías Dieli, Ignacio González, Luis Rossi, Matías Arias, Leandro Moya, Anderson Salazar, Francisco Agost, y Albano Alessandrini.

En Las Heras siguen llegando futbolistas:

image
Juan Bonet, refuerzo de Hurac&aacute;n Las Heras

Juan Bonet, refuerzo de Huracán Las Heras

El mercado de pases no se detiene para Huracán, y en las últimas horas presentó a dos nuevos futbolistas para su plantel profesional. Se trata del regreso de uno de los mejores de la temporada anterior, y la llegada de un delantero que fue figura en el Torneo Regional Federal Amateur.

Luego de obtener el ascenso al Torneo Federal A con FADEP, el extremo Luciano Ortega concretó su retorno al Globito. El extremo de 23 años dejó una gran imagen en el club durante el año pasado, siendo uno de los puntos más altos del equipo.

Mientras tanto, el que se calzará por primera vez la casaca del elenco de Las Heras es el delantero cordobés Juan Bonet, de 27 años y 1.87 metros de altura. En su trayectoria se destacan pasos por Deportivo Maipú, San Martín de Formosa, Sportivo Belgrano, Sportivo Las Parejas, y General Paz Juniors.

En esta última institución disputó el Regional, siendo uno de los máximos artilleros de la competencia y alcanzando las etapas definitivas en la lucha por el ascenso de categoría. Se trata de un refuerzo interesante para el Globo, que llegará a pelear el puesto con Alejandro Toledo, Francisco Agost y Anderson Salazar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Los Dogos arrancaron bien, pero después se les complicó ante un ordenado y efectivo XV brasileño, pero al final, los cordobeses pudieron ganar el ida y vuelta con lo justo.

Súper Rugby: Dogos XV sufrió, pero ganó

Por Gonzalo Tapia
Natación. Alma Olguín una de las competidoras mendocinas que viajo al Campeonato Nacional de Chile en el estadio Nacional.

Natación: Los Capezzone boys la rompieron en el torneo Nacional chileno

Por Gonzalo Tapia
Lionel Messi habló del fútbol moderno, y lo criticó

Lionel Messi criticó los códigos del fútbol actual: "Yo crecí con otra generación. Hoy se expone todo"

Por Redacción Deportes
Crece la tensión entre Vinícius y Prestianni con la UEFA de por medio.

Gianluca Prestianni se defendió ante la UEFA y apuntó a Vinícius: "Me llamó enano"

Por Redacción Deportes