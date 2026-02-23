Federal A 2026: los equipos mendocinos ya tienen grupo

Este lunes, el Consejo Federal del fútbol argentino anunció las zonas oficiales para la temporada 2026 del Torneo Federal A. El formato del certamen y la integración de cada grupo serán ratificados en la reunión que los clubes mantendrán el viernes 27 de febrero, a las 13, en la sede de la AFA. Ese mismo día también se realizará el sorteo del fixture.
Los equipos mendocinos: Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín y FADEP volverán a participar en la tercera categoría del fútbol argentino.
El torneo contará con zonas de 9 equipos, excepto la Zona 1 que tendrá 10 participantes. Los equipos mendocinos quedaron encuadrados en la Zona 3. La competencia comenzará el 22 de marzo.
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano V.R, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo AC, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.
Zona 2 (9 equipos)
Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín, Sol de América, Sarmiento R, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento LB, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.
Zona 3 (9 equipos, grupo mendocino)
Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán LH, Atlético Club San Martín, FADEP, Juventud, Costa Brava, Atenas y Argentino de Monte Maíz.
Zona 4 (9 equipos)
Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.