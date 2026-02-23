Federal A 2026: los equipos mendocinos ya tienen grupo

Este lunes, el Consejo Federal del fútbol argentino anunció las zonas oficiales para la temporada 2026 del Torneo Federal A . El formato del certamen y la integración de cada grupo serán ratificados en la reunión que los clubes mantendrán el viernes 27 de febrero, a las 13 , en la sede de la AFA . Ese mismo día también se realizará el sorteo del fixture.

En esta edición, los equipos mendocinos Huracán Las Heras , Atlético Club San Martín y el flamante recién ascendido FADEP volverán a participar en la tercera categoría del fútbol argentino.

El torneo contará con zonas de 9 equipos, excepto la Zona 1 que tendrá 10 participantes. Los equipos mendocinos quedaron encuadrados en la Zona 3. La competencia comenzará el 22 de marzo.

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras juegan por el Federal A

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano V.R, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo AC, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.

Zona 2 (9 equipos)

Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín, Sol de América, Sarmiento R, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento LB, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.

Atlético Club San Martín - Huracán Las Heras Atlético Club San Martín - Huracán Las Heras, por el Federal A Prensa ACSM

Zona 3 (9 equipos, grupo mendocino)

Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán LH, Atlético Club San Martín, FADEP, Juventud, Costa Brava, Atenas y Argentino de Monte Maíz.

Zona 4 (9 equipos)

Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.