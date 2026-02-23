23 de febrero de 2026 - 19:40

Federal A 2026: los equipos mendocinos ya tienen grupo

Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP estarán en la Zona 3; el torneo comenzará el 22 de marzo. El viernes se sorteará el fixture.

Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Este lunes, el Consejo Federal del fútbol argentino anunció las zonas oficiales para la temporada 2026 del Torneo Federal A. El formato del certamen y la integración de cada grupo serán ratificados en la reunión que los clubes mantendrán el viernes 27 de febrero, a las 13, en la sede de la AFA. Ese mismo día también se realizará el sorteo del fixture.

Los equipos mendocinos

En esta edición, los equipos mendocinos Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín y el flamante recién ascendido FADEP volverán a participar en la tercera categoría del fútbol argentino.

El torneo contará con zonas de 9 equipos, excepto la Zona 1 que tendrá 10 participantes. Los equipos mendocinos quedaron encuadrados en la Zona 3. La competencia comenzará el 22 de marzo.

Huracán Las Heras

Federal A
Grupos y equipos

Zona 1 (10 equipos)

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano V.R, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo AC, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.

Zona 2 (9 equipos)

Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín, Sol de América, Sarmiento R, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento LB, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.

Zona 3 (9 equipos, grupo mendocino)

Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán LH, Atlético Club San Martín, FADEP, Juventud, Costa Brava, Atenas y Argentino de Monte Maíz.

Zona 4 (9 equipos)

Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

