El mensaje directo de Claudio "Chiqui" Tapia tras frenar el fútbol argentino: "AFA somos todos"

La crisis judicial que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sumó un nuevo capítulo este lunes: el Comité Ejecutivo resolvió suspender la fecha 9 de la Liga Profesional y el presidente Claudio "Chiqui" Tapia salió a respaldar públicamente la decisión con un mensaje contundente .

La determinación se tomó luego de una reunión en el Predio Lionel Andrés Messi y fue presentada como una respuesta institucional ante la causa que involucra a autoridades de la entidad. En ese marco, el comandante Tapia remarcó: “ AFA somos todos” .

El encuentro sirvió para fijar postura frente a la citación a declaración indagatoria en una investigación por presuntas irregularidades fiscales, un escenario que ya impacta directamente en el calendario deportivo.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, Tapia difundió un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo: “Debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino” .

En paralelo, la AFA emitió un comunicado oficial en respuesta a la citación a declaración indagatoria de sus autoridades en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde la entidad remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos .

Una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la @LigaAFA en el Predio Lionel Andrés Messi, donde debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino. AFA SOMOS TODOS. pic.twitter.com/8Mi5Aqc3XU

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También se incluyeron duras críticas hacia el accionar de ARCA, al que acusaron de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

En ese contexto, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, medida que también se extendería al resto de las categorías.

La decisión fue presentada como un gesto de repudio a la denuncia y como un respaldo explícito a Tapia y al Comité Ejecutivo, en un conflicto que ya excede el plano judicial y repercute de lleno en el calendario del fútbol local.